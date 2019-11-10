Mezun olduğu liseye müdür oldu

10.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:21

Kayseri'de Ali Durmuş (38) 21 yıl önce mezun olduğu Kayseri Lisesi'ne okul müdürü olarak atandı. Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Durmuş, "Hedefime ulaşmanın ve öğrencisi olduğum okulda müdürlük yapmanın gururunu yaşıyorumö dedi.

'Taş Mektep' olarak bilinen tarihi Kayseri Lisesi'nde 1995 ile 1998 yılları arasında eğitim gören evli ve 2 çocuk babası Ali Durmuş, 21 yıl sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında mezun olduğu okula müdür oldu. Beden eğitimi öğretmeni olan ve farklı okullarda müdür yardımcısı olarak görev yapan Durmuş, ilk müdürlük görevini kendi okulunda yapmanın gururunu yaşıyor.

'ÖRĞENCİSİ OLDUĞUM OKULA MÜDÜR OLDUM'Ali Durmuş, öğrencilik yıllarında Kayseri Lisesi'nde okul müdürü olmayı hayal ettiğini belirterek, "21 yıl sonra 18 Ağustos 2019 tarihinde öğrenim görmüş olduğum lise olan Taş Mektep'e müdür olarak atandım. Mesleğimde 15'inci yılımdır. Her Kayseri Lisesi mezunu gibi burada bir görev yapmak benim de hep gönlümde yatıyordu. Eşime yıllar önce buradan geçerken 'bir gün nasip olursa Kayseri Lisesi'nde okul müdürlüğü yapmak isterim' demiştim. Aradan 15 yıl geçti ve burası bize nasip oldu. Burada öğrenci olarak okuduğum okulda şuan okul müdürlüğü görevini yapıyorum" diye konuştu.'BU GÖREV HERKESE NASİP OLMAZ'Öğrencilik yıllarında psikoloji öğretmeni olan Ülkü Oğuz ile aynı okulda beraber görev yaptıklarını dile getiren Durmuş, "Okula müdür olarak ilk geldiğimde 53 öğretmenimizle toplantı yaptık. Öğretmenim olan Ülkü Oğuz'u görünce tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Bu gururu yaşamak herkese nasip olmaz. Ben bu gururu yaşadım. Çok mutluyum ve gururluyum" dedi.'BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR'

Psikoloji Öğretmeni Ülkü Oğuz ise bir zamanlar öğrencisi olduğu Ali Durmuş'un şimdi müdürü olduğuna dikkat çekerek, "Bu benim için tarifsiz bir gurur. Hep 'Acaba bir gün Kayseri Lisesi'nden mezun olan öğrencilerimizden birisi bu okulu idare eder mi?' kısmet Ali Bey'e nasip oldu. Onun burada görev yapmasından son derece gurur duydum. Eski öğretmenleriyle bunu konuştuk. Onlar da çok mutlu oldular. Bir mezunumuzun bu okulda emek vermesi bizi elbette ki mutlu etti" dedi.

Kaynak: DHA