Mezun olan aşçılardan görsel şölen

06.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:44

MARDİN Halk Eğitim Merkezi'nce verilen aşçılık kursu sonunda düzenlenen etkinlikle kursiyerler, iki aylık eğitimde öğrendiklerini sergiledi.Mardin Halk Eğitim Merkezi, meslek edinme çalışmaları kapsamında 'Yardımcı aşçılığı' kursu açıldı. Kursa katılan 22 kişi 2 aylık eğitimlerinin ardından düzenlenen etkinlikle maharetlerini sergiledi. Kursiyerler, kaburga dolması, sembusek, içli köfte, çiğ köfte, zingil tatlısı gibi yaptıkları yöresel yemekler katılımcılara ikram edildi. Yemeklerin tadına bakanlar, idareciler, kursiyerlere 10 üzerinden puan verdi.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, kursa katılanların hem Mardin yöresine hem de dünya mutfağına ait yemeklerin yapımı öğrendiklerini söyledi. Çete, "Hocalarımız, 2 ay boyunca hem Türk, hem dünya mutfağı hem mahali yemekleri hazırlama konunda kursiyerlerimize yardımcı oldular. Genelde kursumuza gelen kursiyerlerimiz, turizm sektöründe çalışan bireyler, çalışma alanlarını biraz daha genişletip, ürün çeşitlerini artırmak için kurslarımıza rağbet gösteriyorlar. Şu an mevcut kursumuzda 22 kursiyerimiz vardı. Bugün itibarıyla turizm sektöründe çalışacak 22 deneyimli aşçı yardımcısı yetiştirmiş olduk. Bu eğitimlerde öğrencilere ellerinden geldiğince destek veren tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.'LEZZETLİ YEMEĞİN PÜF NOKTASI EL LEZZETİDİR'Kursun usta öğreticisi Deniz Elbir, bugün Mardin mutfağına ait kaburga dolması, örok, içli köfte, haşlanmış içli köfte, Artuklu mezesi gibi yöresel yemekleri hazırladıklarını söyledi. Yemeğin püf noktasının el lezzeti olduğunu söyleyen Albir, her insanın el lezzetinin farklı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Kendi aramızda biz hep aşçılık bir aşktır diyoruz. Yemek yapmak bir aşktır, bir zevktir. Onu kursiyerler aşılayabildiysem ne mutlu bana. Kursiyerler hem türk hem de dünya mutfağını çalıştılar. Restoranlarda kafelerde yapılacak veya yapacakları tüm menüleri hem tatlı hem de yiyecek olarak çalıştılar."

Kaynak: DHA