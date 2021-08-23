Mezun olamayan DGS öğrencilerine kayıt müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mezun olamayan DGS öğrencilerine kayıt müjdesi

Mezun olamayan DGS öğrencilerine kayıt müjdesi
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında önlisans programından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere kayıt hakkı tanınacağını açıkladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında önlisans programından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere kayıt hakkı tanınacağını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı. Kayıt tarihinden sonra 'stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavını başararak mezuniyet hakkı elde eden' önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri, 11 Ağustos tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında karara bağlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Hulusi Akar Vladimir Putin Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Deniz Akkaya Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Arda Turan Mert Günok Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mezun olamayan DGS öğrencilerine kayıt müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:28:40. #1.14#

title