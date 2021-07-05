Mezun Öğrencilerimize Duyuru
Değerli Mezunumuz,Hazine ve Maliye Bakanlığı - Merkezi Finans ve İhale Birimi bünyesinde, farklı pozisyonlarda "Uzman Personel" istihdam edilecektir.
Değerli Mezunumuz,
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Merkezi Finans ve İhale Birimi bünyesinde, farklı pozisyonlarda "Uzman Personel" istihdam edilecektir.
İlan detaylarına Kariyer Kapısı - Kamu İş İlanları (https://isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr) üzerinden ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
Son başvuru tarihi: 16. 07. 2021
Başarılar dileriz.
Kaynak: Habermetre