Mezun Öğrencilerimize Duyuru

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Habermetre - Haberler | Toplum

Değerli Mezunumuz,Hazine ve Maliye Bakanlığı - Merkezi Finans ve İhale Birimi bünyesinde, farklı pozisyonlarda "Uzman Personel" istihdam edilecektir.

Değerli Mezunumuz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Merkezi Finans ve İhale Birimi bünyesinde, farklı pozisyonlarda "Uzman Personel" istihdam edilecektir.

İlan detaylarına Kariyer Kapısı - Kamu İş İlanları (https://isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr) üzerinden ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 16. 07. 2021

Başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre

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