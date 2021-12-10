Mezun-Öğrenci Buluşması
Mezun-Öğrenci Buluşması Yer: Kavacık Yerleşkesi Konferans SalonuTarih: 14/12/2021Saat: 15. 00 - 17. 00Lojistik Kulübü tarafından düzenlenen "Mezun-Öğrenci Buluşması" 14 Aralık 2021 Salı Günü Saat 15. 00'de Kavacık Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılacak.
Mezun-Öğrenci Buluşması Yer: Kavacık Yerleşkesi Konferans Salonu
Tarih: 14/12/2021
Saat: 15. 00 - 17. 00
Lojistik Kulübü tarafından düzenlenen "Mezun-Öğrenci Buluşması" 14 Aralık 2021 Salı Günü Saat 15. 00'de Kavacık Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılacak. Konuklar arasında yer alan mezunlarımız;
Emine BEYAZKAYA Sonasya Tekstil, Planlama Uzmanı Davut KARACA Albaraka Türk, Satın Alma Uzmanı Recep KAYA Barlog Denizcilik Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi, Lojistik Müdürü Gökhan BAYİK UPS, Kıdemli Çözüm Danışmanı Mezunlarımızın konuk olacağı bu söyleşiye bütün öğrencilerimiz davetlidir.
Bu içerik 10/12/2021 tarihinde güncellenmiştir.
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