Mezruna Üzümünün Bağdan Pekmeze Yolculuğu

Mardin yöresinde kendine has tadıyla bilinen, sonbaharda hasadı yapılan "mezruna" üzümünden pekmezin yanı sıra pestil ile bademli ve cevizli sucuk yapılıyor.

Geç olgunlaştığı için sonbahar aylarının sonuna kadar hasadı yapılan mezruna üzümü, sabah erken saatlerde bağlardan toplandıktan sonra traktörlerle evlere taşınıyor. Taş havuzlarda sıkılarak üretilen şıradan bakır kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak pekmez elde ediliyor.

Pekmez çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra pestil ile cevizli ve bademli sucuk hazırlanıyor.

Yöre sakinlerinden Hıdır Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezrunanın bölgeye özgü bir üzüm çeşidi olduğunu belirterek hasadın sonbahar aylarının sonuna kadar sürdüğünü söyledi.

Sabah ailece saat 06.00'da bağa gidip üzüm topladıklarını ifade eden Poyraz, uzun ve zorlu bir sürecin ardından pekmez elde ettiklerini, bu işlemin kimi zaman 24 saat sürebildiğini aktardı.

Poyraz, bölgede huzurun hakim olduğunu dile getirerek "Allah'a şükrediyoruz. Bağımıza, bahçemize rahatlıkla gidip, gelebiliyoruz. Daha önce rahat değildik. Şu an bölge olarak çok daha rahatız. Eskiye oranla çok daha güzel." diye konuştu.

Hıdır Poyraz'ın oğlu Muhammed Poyraz ise, bağlarında üzüm hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek üzümden pekmez hazırlamanın yorucu olduğunu ancak tüm yorgunluğa değdiğini aktardı.