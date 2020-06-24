Mezradaki silahlı kavgada yaralılardan 1'i öldü
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Mezradaki silahlı kavgada yaralılardan 1'i öldü

KARAMAN'da husumetli olduğu Mustafa G.'nin tabancayla vurduğu Mutlu Tekin (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mezradaki silahlı kavgada yaralılardan 1'i öldü
24.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:06

KARAMAN'da husumetli olduğu Mustafa G.'nin tabancayla vurduğu Mutlu Tekin (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bülent Tankişi'nin (39) de hayati tehlikesi sürerken, olayın ardından kaçan Mustafa G. jandarma tarafından yakalandı.

Olay, gece yarısı Dereköy köyüne bağlı Yunus mezrasında meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Mustafa G. ve Mutlu Tekin bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı. Taraflar, mezrada buluşmak için randevulaşıp, telefonu kapattı. Mutlu Tekin, arkadaşı Bülent Tankişi ve Levent A.'yı da yanına alıp buluşma noktasına gitti. Mustafa G. ve Mutlu Tekin burada da tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa G., tabancayla Mutlu Tekin ve Bülent Tankişi'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden 3'ü Tankişi'nin, 1'i de Tekin'in vücuduna isabet etti. İki kişi kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa G. ise kaçtı. Levent A. yaralı arkadaşları Tekin ve Tankişi'yi otomobille Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mutlu Tekin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bülent Tankişi'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Jandarma, olayın ardından kaçan Mustafa G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.  

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Kaynak: DHA

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