Mezrada ahır yangını
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Mezrada ahır yangını

Van'ın Erciş ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

02.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:27
Mezrada ahır yangını

'ın ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Süleyman mezrasında meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye ekip sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale esnasında dumandan etkilen bir kişi ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, ahırda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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