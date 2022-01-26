Mezra yolu, düşen 2'nci çığla yeniden kapandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasının yolu, ulaşıma açıldıktan bir gün sonra düşen 2'nci çığla yeniden kapandı. Ekiplerin, iş makineleriyle bölgede yürüttüğü çalışmalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bahçesaray ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrasının yolu, geçen hafta sonu çığ düşmesi sonucu kapandı. Büyükşehir ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. İş makineleriyle yer yer 4 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyerek ilerleyen ekipler, mezra yolunu ulaşıma açtı.

Bu arada, kentte, kar yağışı sonrası kapanan 21 mahalleyle 55 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi, 250 iş makinesi ve 650 personelle çalışmalarını sürdürüyor.