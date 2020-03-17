"Mezopotamya Turu" kitabı raflardaki yerini aldı Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu'nun yazmış olduğu "Mezopotamya Turu" adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Kocaeli ÜniversitesiSpor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Zeki Kutlu'nun yazmış olduğu "Mezopotamya Turu" adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde kitabın tanıtımı ve imza günü Midyat Kültür Evinde yapılmıştı. Mezopotamya'yı ve özellikle Mezopotamya'nın Türkiye sınırları içerisinde yer alan şehirleri tarihiyle, gastronomisiyle, inançlarıyla ve kültürel yaşantılarıyla anlatıldığı kitapta, başta Mardin olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın tanıtımı da yapılmıştır.

Bunların yanında bisikleti ve özellikle bisiklet sporunun anlatıldığı kitapta, Medeniyetler Turu ve daha sonra olimpiyat puanı veren Tour of Mesopotamia yarışmalarını yerel kahramanıyla romanlaştırıp okuyucularına sunan yazar, Midyat doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimini ve gençliğini bu bölgede yaşamıştır. Şehirlerin yaşantılarını ve farklılığını çok iyi bilen ve yaşayan yazar çocukluk ve gençlik döneminde yaşadıklarını kitabına yansıtmıştır.

Yazar aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesidir. Göreve gelmesiyle ulusal ve uluslararası bisiklet yarışmalarının Güneydoğu'da yapılmasına öncülük etti. Yarışmaların koordinasyonu ve devamlılığı için yapılması gerekenleri şehirlerin yöneticileriyle birlikte planladı. Bisiklet sporu üzerine Türkiye'de yazılmış ilk roman olup Türk bisiklet sporuna katkılarından dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Kariyer Ödülü alan İş Adamı Mehmet Samsa'ya ithaf edilmiştir.