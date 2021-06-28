Mezopotamya Turizm Markası Şanlıurfa'da Tanıtıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi" MEZOPOTAMYA adlı destinasyon odaklı bölgesel turizm markası tanıtım töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bölge...

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi" MEZOPOTAMYA adlı destinasyon odaklı bölgesel turizm markası tanıtım töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bölge valileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetlilerin katılımıyla Şanlıurfa'da yapıldı.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirilen ve yaptığı tarih programlarıyla bilinen televizyoncu Pelin Çift'in sunuculuğunu yaptığı tanıtım törenine, turizm sektörünün önemli isimleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Mezopotamya markasını ve bölgeyi ve bölgeyi anlatan tanıtım filmi gösteriminin ardından GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, proje hakkında bilgiler verdi. Bakan Ersoy: Turizmi, Ülkemizin Tamamına Yaymayı Temel Hedef Olarak Belirledik

Türkiye'nin, turizmin farklı alanlarında barındırdığı çeşitlilikle muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Doğasından iklim türüne, mutfak kültüründen el sanatlarına, mimariden arkeolojik kalıntılara, turizmde çoğu ülkeye biri veya ikisi nasip olan varlıkların tamamı, çok şanslıyız ki Türkiye'de mevcut. Bu gerçeğin farkında olarak, her bölgeyi ve şehirlerimizi kendi farklılıkları ve sahip oldukları turizm potansiyelleriyle öne çıkarmayı, turizmi istisnasız ülkemizin tamamına yaymayı temel hedefimiz olarak belirledik" diyerek, bölge illerinde turizm sektörün yönelik yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesine emeği geçenleri tebrik eden Bakan Ersoy, markalaştırma projesinin iyi bir örnek olduğunu ve bunun diğer bölgelere de yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, Mezopotamya markasının bölge turizmine hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Bakan Varank: Mezopotamya'yı gerçekten dünya milletlerinin tercih ettiği bir coğrafyaya dönüştürmek istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajanslarının, bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasındaki rolüne değinerek, turizm sektöründe organize bir çalışmayı öngören GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesini çok değerli bulduğunu söyledi. Global bir marka oluşturma fikrinin, pek çok parametreyi bir arada düşünmeyi gerektiren, uzun vadeli ve stratejik bir iş olduğunu belirten Bakan Varank, "Ürün veya hizmetin kalitesi, onun kime ne şekilde sunulacağı, müşterilerle nasıl bir iletişim kurulacağı markalaşma sürecinin temel belirleyicileri olarak karşımıza çıkıyor. Konu, turizm alanında bir marka oluşturmak olunca, bu parametreler çok daha önemli bir hale geliyor. Çünkü bir anlamda ülkemiz için kurumsal kimlik de oluşturmuş oluyoruz. Biz de GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve kalkınma ajanslarımızla markalaşma hususunun tüm yönlerini kapsayan, profesyonel bir bakış açısı geliştirdik. Projede, ülkemizin turizm potansiyelini daha bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. İl düzeyinde yürütülen küçük çaplı bağımsız çalışmalar yerine, tüm coğrafyayı kapsayan turizm gelişme metotlarını bu projede planlıyoruz. Tabi Mezopotamya'yı sadece ülkemizde tanıtmak yeterli değil. Mezopotamya'yı gerçekten dünya milletlerinin tercih ettiği bir coğrafyaya dönüştürmek istiyoruz. Bunun da yolu, elbette koordinasyondan, beraber çalışmadan geçiyor. Biz burada, kalkınma ajansları ve GAP Bölge Kalkınma İdareleriyle yereldeki faaliyetleri yürütüyoruz. Ama bu işin koordinasyonunda elbette Kültür ve Turizm Bakanlığımız var. İnşallah, Mezopotamya markasını onlarla birlikte gerçek bir dünya markası haline getirecek ve buranın turizmden aldığı payı çok daha artıracağız. " diye konuştu.

Vali Abdullah Erin, Dört Konuda Destek İstedi

GAP bölgesinin turizm markası tanıtım programının Şanlıurfa'da gerçekleştirilmesinden ve birbirinden değerli misafirlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu mutluluğu daha önce de Göbeklitepe Yılı açılış töreni münasebetiyle yaşadıklarını ifade ederek, destek ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Mezopotamya topraklarının birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, antik ve orta çağın yegane tanığı olan topraklar olduğunu ifade eden Vali Erin, "Bu topraklar aynı zamanda Hz. İbrahim'den Hz. Musa'ya kadar uzanan peygamberler silsilesine sahip olmaktan şeref duyan topraklardır. Şanlıurfa'mızın sahip olduğu bu engin hazineyi, yine aynı havzada bulunan benzer özgün zenginliklere sahip olan dokuz ilimizle bir bütünlük içerisinde, birlikte hareket etme, birlikte proje geliştirme ve uygulama dönemidir. Mezopotamya, saymakla bitmeyecek zenginliklere ve tarihi varlıklara sahip olan bir bölgedir. Her geçen gün hızla büyüyen turizm ekonomisinden yeterli payı alamadığımız da ortadadır. Bunu sağlamanın yegane koşulu, bugün tanıtımı gerçekleştirilen Mezopotamya markası altında birlikte hareket etme, ortaya çıkacak sinerjinin yaratacağı zenginlik ve bereketle birlikte bölgenin bu ekonomiden de hak ettiği payı almasıdır. " dedi.

Şanlıurfa'nın turizmini geliştirmeye yönelik, valilik öncülüğünde hazırlanan projelere bakanlıkların desteğini isteyen Vali Erin, ilahiyat ve tarih akademisyenleriyle birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda; Şanlıurfa'da 11 peygamberin yaşadığına dair, dünyadaki farklı bilgi kaynağı sayısını 87'ye ulaştırdıklarını, İslam üniversitesi ekolü olan Harran'da medeniyetlerin yeşermesine öncülük eden ilim ve bilim adamlarıyla şehrin İslam Turizm Başkenti olma adaylığını sürdürdüğünü hatırlattı. Bakanlardan bu konu hakkında destek isteyen Vali Erin, Şanlıurfa'nın İslam Turizm Başkenti olabilmesinin, bölge turizmine de çok olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti.

Şanlıurfa'nın 20 bin kilometrekarelik alanda çok sayıda tarihi ve kültürel alana sahip olduğunu ve buraların iyi yönetilemediğini belirterek, 2020 yılı sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığına sundukları Şanlıurfa Turizm Alan Yönetimi kanun teklifinin yasalaşması için destek istedi.

Bölgenin jeopark anlamında da büyük zenginlikler barındırdığını, Şanlıurfa ile birlikte Mardin ve Diyarbakır'ın da UNESCO Jeopark Alanına dahil edilmesiyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Vali Erin, jeopark alanlarında uygulanacak projelerin de hazır olduğunu belirterek destek talebinde bulundu.

Şanlıurfa'nın turizm alanındaki en önemli zenginliklerinden biri olan Harran'ın, tarihi kalıntılarının yanında tüm insanlığa katkı sunan 800'den fazla ilim ve bilim adamının yetiştiği bilgi kaynağının temeli olduğunu ifade ederek, "Harran'daki varlıkların daha hızlı şekilde insanlığın istifadesine sunulması gerekiyor. İyi bir sponsora ihtiyaç var. Bunu da Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın teveccühüne sunuyoruz. Bu konuda bir sonuç alırsak, Şanlıurfa'nın turizmde çok iyi bir ivme kazanacağına inanıyorum. " dedi.

Mezopotamya markasının bölge turizmine hayırlar getirmesini dileyen Vali Erin, projeye desteklerinden dolayı bakanlara, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajansları ekiplerine teşekkür etti.

Törende birer konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgenin turizmde tek markayla tanıtılmasının ve birlikte çalışmanın önemine değindiler.

Tanıtım töreni, bakanlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer katılımcıların birliktelik mesajı veren toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. (237)

Kaynak: Habermetre