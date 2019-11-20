Mezopotamya ovasında Akdeniz iklimi meyveleri yetişmeye başladı

20.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:20

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Akdeniz iklimi özelliklerinin görüldüğü bölgede muz, portakal, mandalina, limon ve greyfurt gibi meyveler yetişti. Mezopotamya'nın sıcak güneşiyle olgunlaşan meyveler aroması ve tadıyla üreticisinin yüzünü de güldürdü. Tarım ve Orman Müdürlüğü başlatacağı proje ile ovayı portakal ve mandalina bahçeleri haline getirmek istiyor.



Kızıltepe ilçesine bağlı Örencik köyünde ikamet eden Tahir Erkan, Antalya'da sera işi yaptıktan sonra memleketine dündü. Erkan, Antalya'dan gelirken muz, portakal, mandalina, limon ve greyfurt fidanlarını yanında getirerek çorak olan 500 metrekarelik bir alanda dikti. O fidanlar ağaca dönüştü ve meyve vermeye başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de gözetiminde bulunan bahçeden toplanan portakal, limon, mandalina ve muz meyveleri tadı ve aromasıyla çiftçi Erkan'ı oldukça memnun etti.



"Burası Akdeniz iklimine benziyor"



Kızıltepe'de Akdeniz ikliminin yaşanıldığını vurgulayan Erkan, "Antalya'dan memlekete dönmek istedim. Oradan portakal greyfurt, mandalina, muz fidanları getirdim. Kendime bir bahçe kurdum. Burası çöldü, ben etrafını telle çevirdim kendime fidan ektim ve oldu. Burası Akdeniz iklimine benziyor. Kumluca'da bulundum orada don oluyordu. Burada o kadar don olmuyor, sıcaklığı çok güzel. Meyvenin aromaları çok güzel. Finike portakalını diktim hiçbir farkı yok tadı aynen Finike portakalı gibi. Tavsiye ediyorum herkes birkaç dönüm ekse burada arazi çok herkes ekse çok iyi olur, tavsiye ediyorum. Portakal, mandalina limon her şey oluyor. Mersin şurada yakınız, burası Doğu Akdeniz iklimi gibidir" dedi.



Bahçeyi büyütmek için destek bekliyor



Bahçesini büyütmek için yetkililerden destek beklediğini anlatan Erkan, "Destek olduğu zaman bahçeyi büyütmeyi düşünüyorum. Tarım il müdürlüğü bize destek olduğu zaman serada yapabiliriz muz da yetiştirebiliriz, portakal narenciye ürünleri burada her şey olur" diye konuştu.



Çiftçiler ile birlikte çalışma başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Mardin İl Müdürü Menduh Dinler ise, "Tahir Erkan'ın bahçesinde Akdeniz ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Limon, greyfurt, portakal, mandalina ve muz yetiştirdik. İnşallah bu ürünü çoğaltıp bütün bölgeye yayacağız. Ova tarafında Akdeniz iklimine sahip Mardin'de birçok yerimiz bulunmaktadır. İnşallah Akdeniz ürünleri ile birlikte bahçeciliğe yöneleceğiz. Normalde çiftçiler gelir getirmesi için hububat ekiyorlar. Maliyeti yüksek, gelir getirmesi düşük olan bitkilerin yerine bahçeciliğe yöneldiğimiz zaman çiftçinin cebi daha fazla para görecek. Mardin'de Mezopotamya topraklarında 50 çeşit bitki yetişmektedir. Bunların birçoğu gelir getirici bitkilerdir. Mersinden, Antalya'dan Ortadoğu'ya ihracat yapılmaktadır. İnşallah 3-5 yıl sonra biz burada yetiştirdiğimiz Akdeniz meyvelerini Ortadoğu'ya ihraç edeceğiz" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA