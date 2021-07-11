Mezopotamya ödülleri töreninde en iyi gümüş markası ödüllendirildi
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Mezopotamya ödülleri töreninde en iyi gümüş markası ödüllendirildi

Mezopotamya ödülleri töreninde en iyi gümüş markası ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin'de gerçekleştirilen Mezopotamya ödülleri töreninde en iyi gümüş markası ödülü Akyüz Gümüş'e verildi.

Mardin'de gerçekleştirilen Mezopotamya ödülleri töreninde en iyi gümüş markası ödülü Akyüz Gümüş'e verildi.

Mardin'de gerçekleştirilen Mezopotamya ödülleri töreninde en iyi gümüş markası ödülüne Akyüz Gümüş layık görüldü. Akyüz Gümüş mağazaları adına ödül İshak Akyüz'e takdim edildi. Mardin'in gümüş ve telkarinin simge haline geldiğini kaydeden Akyüz, "Mezopotamya ödülleri töreninin ilki düzenlendi. Dillerin ve dinlerin kenti Mardin'de gerçekleştirildiği için çok mutlu olduk. Kadim kentimizin kadim sanatlarından birisi olan telkari el sanatları atalarımızdan bize miras kalmıştır. Bu mirası ve sanatı bizlerde 'Akyüz Gümüş' ailesi olarak yaşatıyoruz. Bu ödül töreninde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MARDİN

Mezopotamya ödülleri töreninde en iyi gümüş markası ödüllendirildi
Mezopotamya ödülleri töreninde en iyi gümüş markası ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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