Mezopotamya'nın en eski buğdayı sorgül Mardin'de kadın eliyle canlandı
Mezopotamya'nın en eski buğday tohumlarından biri olan "sorgül", Mardin'de kadın eliyle yeniden canlandı.
25.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:56
Mezopotamya'nın en eski buğday tohumlarından biri olan "sorgül", Mardin'de kadın eliyle yeniden canlandı. Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir'in liderliğinde 310 kadın çiftçi ve 24 kadın mühendisin yer aldığı proje kapsamında bu yıl hasat rekoru kırıldı.
Kaynak: DailyMotion.com