Mezopotamya'nın en eski buğdayı sorgül Mardin'de kadın eliyle canlandı Mezopotamya'nın en eski buğday tohumlarından biri olan "sorgül", Mardin'de kadın eliyle yeniden canlandı.

Mezopotamya'nın en eski buğday tohumlarından biri olan "sorgül", Mardin'de kadın eliyle yeniden canlandı. Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir'in liderliğinde 310 kadın çiftçi ve 24 kadın mühendisin yer aldığı proje kapsamında bu yıl hasat rekoru kırıldı. Kaynak: DailyMotion.com