Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapılarını açtı

DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Mezopotamya Fuarcılık ve ALZ Group tarafından organize edilen bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Yarışmalar ve yemek atölyeleriyle renklenecek Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı; tulum, kemençe, halk oyunları ve yöresel şarkılar eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara eşleri ile katılan Vali Münir Karaloğlu ile Vali Kemal Çeber'in yanı sıra, Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, oda ve borsa başkanları ile vatandaşlar da katıldı.

Vali Karaloğlu yaptığı konuşmada insanlığın lezzet serüvenin başladığı yerin Diyarbakır olduğunu söyledi.

İnsanlığın yerleşik hayata Mezopotamya'da geçtiğini ifade eden Karaloğlu şöyle konuştu:

"İnsanoğlu, ilk kültür tarımını burada yaptı; buğday, arpa ve mercimek bu topraklarda ekildi. Hayvanlarını bu topraklarda evcilleştirdi. İlk mayalı ekmeği Diyarbakır'da, Körtiktepe'de mayaladı ve pişirdi. Onun için gastronomi, lezzet deyince bölge, ülke çok önemlidir. Biz elimizdeki çok önemli bir değer olan mutfak kültürümüzün, yemeklerimizin, gastronomi kültürümüzün yeni yeni farkına varıyoruz. Dünya gastronomiden yıllardır para kazanıyor. Biz sadece kendimiz tüketiyoruz ama bu fuarlar, inşallah elimizdeki bu büyük serveti hem kendimiz hem de insanlık için kullanma yolunda bize fırsat verecek. "

Fuarın bu yıl ki onur konuğunun kendi memleketi olan Rize olduğunu ifede eden Karaloğlu, Diyarbakır ve Rize'de kurulacak lojistik merkezler ile her iki bölgede de ticaretin, dostluğun ve turizm hareketlerinin gelişeceğini belirtti.

Rize Valisi Kemal Çeber ise yaptığı konuşmada Rize'nin bu fuarda onur konuğu olmasından gurur duyduklarını söyledi.

Çeber, "Diyarbakır huzurlu olmadan Rize huzurlu olmaz, Diyarbakır'daki insanların yüzü gülmeden Antalya'daki insanların yüzü gülmez" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karaloğlu ve Çeber beraberindekilerle standları gezdi. Çeşitli lezzetlerin yer aldığı fuarda onur konuğu Rize adına yapılan 53 metrelik Diyarbakır örme peyniri ilgi odağı oldu.

DTSO tarafından kurulacak olan sahne mutfağı ve tadım atölyelerinde 5 gün boyunca Diyarbakır'ın tescilli yöresel lezzetleri ve Anadolu mutfağının birbirinden lezzetli yöresel ürünleri sergilenecek. Fuarda ayrıca alanında ünlü şefler, gurmeler, akademisyenler ve bloggerların da katılacakları yemek atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalar düzenlenecek.

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