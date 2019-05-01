Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 20 yıldır faal olan Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti Olağan Kongresi'nden fesih kararı alındı.

Merkezi Kızıltepe'de bulunan Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti, dün yapılan Olağan Kongresi'nde fesih kararı alındı. 1999 yılında ilçede görev yapan basın mensuplarının girişimi ile kurulan cemiyetin merkezinde yapılan Olağan Kongresi'nde, ilçede üç cemiyetin yeni bir çatı altında toplanması kararı gereğince kendini feshetme kararı aldı. Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti Olağan Kongresi'nin açılışında bir konuşma yapan cemiyetin 20 yıldır başkanlığını sürdüren Cemil Aydoğan, uzun yıllardır başkanlık görevini sürdürdüğünü, ilçede bulunan meslektaşlarının aynı çatı altında tek cemiyette toplanmalarının önünü açmak üzere 3 cemiyet yönetiminin aldığı ortak karar doğrultusunda cemiyeti feshetme kararı aldıklarını belirterek bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür etti. Aydoğan, "İlçede bulunan Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti, Kızıltepe Gazeteciler Cemiyeti ile Kızıltepe Gazeteciler ve Yazarlar Derneği yeni bir isimle tek çatı altında toplanacak. Mevcut cemiyet başkan ve yönetimleri ile aldığımız ortak karar ile cemiyetleri feshetme kararı aldık. Bundan sonra Kızıltepe Gazeteciler Derneği adı altında toplanacağız" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA