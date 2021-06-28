'Mezopotamya' Dünyanın En Büyük Turizm Destinasyonu Oluyor
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'Mezopotamya' Dünyanın En Büyük Turizm Destinasyonu Oluyor

'Mezopotamya' Dünyanın En Büyük Turizm Destinasyonu Oluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarihi, kültürü ve gastronomisiyle öne çıkan 9 Güneydoğu Anadolu ili, bundan böyle "Mezopotamya" markasıyla anılacak.

Tarihi, kültürü ve gastronomisiyle öne çıkan 9 Güneydoğu Anadolu ili, bundan böyle "Mezopotamya" markasıyla anılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm illeri bütüncül bir yaklaşımla markalaştıracak olan GAP Bölgesi 'Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi': "Mezopotamya" Markası Tanıtım Toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi"nin lansman toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GAP Bölgesindeki 9 ilin Valisi, Belediye Başkanları ve Milletvekilleri katıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak gibi 9 ilden oluşan "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi"nin lansmanı toplantısı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adıyaman'ında içinde bulunduğu "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi" ile bölgenin tüm değerlerini, tarihi mirası, doğası, kentsel yapısı ve dokusu, yeme-içme, eğlence, kültürel adetleri, zanaatları ve ürünleri ile bütüncül bir yaklaşımla korumak, geliştirmek ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek olan proje ile Mezopotamya, dünyanın en büyük turizm duraklarından biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre

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