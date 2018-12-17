Mardin Büyükşehir Belediyesince uygulanan "Mezopotamya'dan Dünyayı Yorumluyoruz" projesi kapsamında 20 lise öğrencisi Rusya gezisine çıktı.

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince yürütülen "Mezopotamya'dan Dünyayı Yorumluyoruz" projesi kapsamında 90 öğrenciye 12 hafta boyunca gezecekleri ülkelerin tarih ve kültürlerine ilişkin eğitim verildi.

Almanya, Belçika ve Hollanda'ya giden birinci kafilenin ardından 20 öğrenciden oluşan ikinci kafile merkezde düzenlenen törenin ardından Rusya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardinli gençlerin dünyayı tanıyarak daha donanımlı olmalarını arzuladıklarını söyledi.

Merkezde gençlerin sinema, tiyatro, senaryo yazma, belgesel çekme ve fotoğraf sanatına ilişkin eğitim aldığını anlatan Yaman, "Kitaplarını okudukları bütün yazarlarla bu gençlik merkezinde bir araya geliyorlar. Siyasetçilerle, devlet büyükleriyle bir araya geliyorlar." dedi.

Gençlerden Halil İbrahim Kural ise merkez sayesinde ilk defa yurt dışına çıkma fırsatı bulduğunu belirterek, "19 arkadaşımla Rusya'ya gidiyorum. Rusya'nın tarihi ve önemli mekanlarını tanıma fırsatı yakaladık. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA