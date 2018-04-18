Mezopotamya'dan Balkanlar'a Eğitim Köprüsü Projesi"

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen, "Mezopotamya'dan Balkanlara Eğitim Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde düzenlenen programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, görev yaptığı sürece "Bu şehrin hikayesini beraber yeniden yazacağız" dediklerini belirtti.

Mardin'in huzurun hakim sürdüğü şehir haline geleceğini ifade eden Yaman, gençlerle ilgili çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Gençlerle daha önce valilik makamında bir araya geliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz tarafından Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevi verilince de bilgi evleri ile bu birlikteliği devam ettirdik. Ama o günlerde hep şunu söylüyorduk, bir merkez üssümüz olacak diye. Bunu da Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezini açarak gerçekleştirdik. Bu gençlik merkezleri ilçelerimizde de açılacak. Bu çalışmalarımız devam edecek."

Kültür başkentlerini bir araya getirmek için "Mezopotamya'dan Balkanlara Eğitim Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyleyen Yaman, "Gençlerimizin ecdadımızın izinde Balkanlara göndereceğiz. Böylelikle Osmanlı'nın neden batı topraklarına bu medeniyeti götürdüğünü göreceksiniz. Medeniyetimiz hala o topraklarda yaşanıyor ve oranın insanları hala medeniyetimizin tekrar o topraklara gelmesi için dua ediyor." diye konuştu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, "Gençlik merkezleri ile 2020'lerin vizyonunu oluşturacağız. Bundan sonra ki gençlik merkezlerimizi bu şekilde yapmaya çalışacağız." dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça da şunları kaydetti:

"Mezopotamya toprakları her zaman için medeniyetlerin merkezi olmuştur. Büyük ilim adamları ile mütefekkirlerin yetiştiği yerdir. Mezopotamya'dan çıkıp Bosna'ya gittiğiniz zaman ufkunuzun ne kadar farklılaştığını göreceksiniz."

Yazar Ahmet Tezcan ve Saraybosnalı Gazeteci Yazar Emine Şeçeroviç Kaşlı da birer teşekkür konuşması yaptı.