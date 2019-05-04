Mezopotamya Bisiklet Turu'nun Kilis Etabı Tamamlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun Kilis etabı yoğun güvenlik önlemleri altında tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te yapılan 620 kilometrelik bisiklet turunun Kilis etabı tamamlandı. Gaziantep'ten yola çıkan bisikletçiler yaklaşık 60 kilometre yol kat ederek Kilis'e ulaştı. Bisikletçiler turu tamamlamak için kent girişinden geri dönerek Gaziantep'e hareket etti. Kilis-Gaziantep karayolu ile kent merkezinde yüzlerce polis ve jandarma ekibi bisikletçilerin geçiş güzergahın trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

8 ülkeden 13 takım ile 100 ün üzerinde sporcunun yarıştığı Mezopotamya Bisiklet Turu'nun Şanlıurfa'da sona ereceği öğrenildi.

Kaynak: DHA