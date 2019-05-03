Mezopotamya Bisiklet Turu'nda 2. Etap İçin Start Verildi

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun 188 kilometrelik ikinci etabı başladı. Sporcular 188 kilometrelik Mardin – Şanlıurfa etabı için yola çıktı. Parkurun 2. etabının startının verildiği törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Barut Alpha, Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve davetliler katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'teki 620 kilometrelik bisiklet turunun, Mardin - Şanlıurfa etabı startı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından verildi. Mardin - Şanlıurfa parkuru için uğurlanan sporculara başarılar dileyen Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Dün başlayan tur çok güzel geçti ve 177 kilometrelik etabın il parkuru tamamlandı. Bugün de Mardin'den başlayıp Şanlıurfa'da devam edecek 188 kilometrelik etabın startını verdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da böyle devam edecek. Halkımız, yarışmacılarımız memnun. Federasyon yetkililerine, sporcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Milli bisikletçi Ahmet Örken ise, dün iyi puanlar topladıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonraki etaplarda podyumlarda yer almak için mücadele edeceğiz. Bugünkü etabı kazanmayı çok istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Mardin - Kızıltepe - Viranşehir - Şanlıurfa güzergahında gerçekleştirilecek ikinci etap Balıklı Göl'de son bulacak.

(İHA)

Kaynak: İHA