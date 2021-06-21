Mezla balı hasadı başladı
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Mezla balı hasadı başladı

Mezla balı hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'da, Kozan Ticaret Odası'nın tescillenerek coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptığı sedir (mezla) balı hasadına başlandı.

Adana'da, Kozan Ticaret Odası'nın tescillenerek coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptığı sedir (mezla) balı hasadına başlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Zootekni Bölümünden Doç. Dr. Aziz Gül, Kozan İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan, Kozan Ticaret Odası yönetimi, 4 kuşaktır arıcılık yapan arıcı Nebi Erdem'in mezla balı ürettiği Göller Yaylasında incelemede bulundu.

250 kovandan yaklaşık 1 ton bal üreten Nebi Erdem, mezla balının hasadına başladıklarını belirterek, mezla balının kristalize olmayan doğal aroması ile özel bir bal olduğunu ifade etti.

4 kuşaktır atalarından kendine miras kalan arıcılık mesleğini devlet desteği ile geliştiren Nebi Erdem, "Mezla balı, salgı balı çeşitlerimizden bir tanesidir. Çocukluğumuzdan beri 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Sadece bu bölgede olmakta. Bu yılda ek olarak ekipman desteği aldık" dedi.

Doç. Dr. Aziz Gül, Kozan Ticaret Odasının coğrafi işaret başvurusu yaptığı mezla balını incelemek üzere bölgeye geldiklerini belirterek, "Mezla balı, genel olarak sedir olarak bilinen ve mezla olarak adlandırılan ağaç üzerinden böceğin salgıladığı bunu da arılarla kovana taşınması ile üretilen bir bal. Bu bölgede mezla balı olarak adlandırılıyor. Bu salgı balları genel olarak fenolik içeriği yüksek, antifungal, antioksidan kapasiteleri yüksek ballardır. Dolayısı ile tedavi edici, özellikle kanser gibi vakalarda kanı temizlemede çok faydalı ballardır. Bunun analizini isteyeceğiz ve coğrafi işaret alması için incelemelerimizi yapacağız. Fiziki gözlemde balın çok kaliteli bir bal olduğunu çok güzel bir aroması olduğunu söyleyebiliriz. Analizlerin ardından markalaşması için üniversitemiz adına gereken akademik desteği vereceğiz" diye konuştu.

İncelemelerin ardından bal peteklerinden sırlar özel bir tarakla alınarak süzgeçten geçmesinin ardından bal sağımı gerçekleştirildi. - ADANA

Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı
Mezla balı hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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