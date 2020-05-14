Mezitlili kadınlar, biberiye ve lavanta ekti
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Mezitlili kadınlar, biberiye ve lavanta ekti

MERSİN (İHA) – Mezitlili kadınlar, Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliğinde hayata geçirilen proje ile yüksek binalar arasındaki tarlaya lavanta ve biberiye fidesi ekti.

Mezitlili kadınlar, biberiye ve lavanta ekti
14.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:37

MERSİN (İHA) – Mezitlili kadınlar, Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliğinde hayata geçirilen proje ile yüksek binalar arasındaki tarlaya lavanta ve biberiye fidesi ekti. Dünya Çiftçiler Gününde gerçekleştirilen etkinlikte, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da fideleri toprakla buluşturdu.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye çalışanlarının katıldığı etkinlikte, korona virüse önlem olarak maskeler takıldı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Başkan Tarhan'ın kürek kullanmadan elleriyle fidan diktiği alanda yüzlerce biberiye ve lavanta dikimi yapıldı.

"Mezitli'de herkes tarım için seferber oldu"

Etkinlikte açıklama yapan Başkan Tarhan, 'kent tarımı' adıyla Mezitli'ye özgü bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kent tarımı projesinin, binaların ortasında tarımı gerçekleştirmeyi amaçladığını belirten Tarhan, "Bu, Mezitli'ye özgü bir proje. Mezitli'de bir vatandaşımıza ait çok güzel yerlerde imarlı arasalar var. Kendisine teşekkür ederiz; 25 dönümlük bir alanı Mezitli Üretici Kadın Kooperatifimizin geçici olarak kullanmasına, burada tarım yapmasına izin verdi. Buralara kooperatifimiz sebze ekecek. Yarın çok daha büyük alanlarda Üretici Kadın Kooperatifimizin ektiği sebzeleri göreceksiniz" dedi.

"Apartmanlar arasında sebze bahçeleri oluşturuyoruz"

Tarımsal üretime verdikleri önem sonrası Üretici Kadın Kooperatifi dışında da tarımsal projeler gerçekleştirildiğine vuru yapan Tarhan, "Mezitli Kent Konseyimizin de girişimiyle bu alanda lavanta ve biberiye ekimi gerçekleştireceğiz. Çevrede apartmanların arasında yeşil alan oluşturuyoruz, çünkü çok yakın zamanda çocuklarımız bu tarım ürünlerini unutacak. Bu nedenle kent tarımını çok fazla önemsiyoruz" diye konuştu.

Birkaç saat önce bir kadın vatandaşla telefonda görüştüğünü dile getiren Tarhan, "Kadın vatandaşımız kendi sitesinin karşında Üretici Kadın Kooperatifimizin mısır ekimi yaptığını görmüş ve katkı sunmak istediğini söyledi. İmkanları çok olmamasına karşın mısır tohumu alınması için belediyemize 400 lira bağışta bulundu. Bu, vatandaşlarımızın kent içerisindeki yeşile ve doğal ortama susamışlığının göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Mezitli'de talep eden herkese maske ve gıda kolisi ulaştırıyoruz"

Korona virüsle mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalara da değinen Tarhan, Mezitli'de maske ve gıda desteği konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi. Tarhan, "Korona virüs dönemi, özellikle Mezitli'de dayanışma duygusunu artırdı. 'Yardımlaşma iyileştirir' diyerek herkes birbirine destek olmaya başladı. Gıda ve maske yardımında son derece başarılıyız. Hiç kimse 'maskem yok' diyemeyecek. Önümüzdeki birkaç gün içinde trafik ışıklarında maske dağıtımına da geçeceğiz. Mezitli'nin başka duyarlı olduğu bir konu da hayvanlarımız. Vatandaşlarımız mama yardımı yapıyor. Biz de hazırladığımız özel mama kapları ile bunun dağıtımını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğanın küresel ısınmayla savaşında katkımız olsun"

Tarımsal üretimin gelişmesine Mezitli Kent Konseyi olarak katkı sunmak istediklerini belirten Sibel Gelbul da "Dünyanın küresel ısınmayla denendiği bu günde Mezitli Kent Konseyi olarak bir karar alarak kekik, biberiye, lavanta gibi kendi endemik doğal bitkilerimizin yayılmasını istedik. Bu bitkilerin oksijeni çok ve suya ihtiyacının az olduğunu öğrendikten sonra Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a projemizi sunduk. Her zaman için üretime, toprağa, tarıma değer veren başkanımız destek vererek hayata geçmesini sağladı. Bu bitkiler ekonomik olarak da büyük getiriye sahip. Doğanın küresel ısınmayla savaşında bizim de bir katkımız var" dedi.

"Karantina sürecinden umut günlerine"

Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ise dünyanın yaşadığı zorlu süreçte umut dolu projeler görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Karantina günlerinden umut günlerine hızlı bir geçiş yapıyoruz. Kent konseyimiz çok önemli bir proje başlatılmış. Hem ekonomik hem de görüntü olarak son derece önemli aromatik bitkiler ekildi. Yakında buralar mor çiçeklerle donanmış olacak. Çevre açsından da çok büyük destek sunacak. Biz de Üretici Kadın Kooperatifi olarak ürünleri alacağımızı ifade ettik. Hemen ayaküstü ticari bir fayda da sağlamış olduk. Diğer kadın arkadaşlarımızı da bizimle faaliyet göstermeye çağırıyoruz. Tüm kadınlarımızı bizimle birlikte ekmeye, dikmeye, otunu yolmaya, sonra da hasat etmeye, pazarlamaya davet ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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