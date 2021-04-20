Mezitli'ye bisiklet durakları yerleştirilmeye başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mezitli'ye bisiklet durakları yerleştirilmeye başlandı

Mezitli'ye bisiklet durakları yerleştirilmeye başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, Türkiye Belediyeler Birliği ödüllü 'Sonsuz Bisikletli Yaşam Projesi'nin uygulanmasında ilk pedallar dönmeye başladı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, Türkiye Belediyeler Birliği ödüllü 'Sonsuz Bisikletli Yaşam Projesi'nin uygulanmasında ilk pedallar dönmeye başladı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde kesintisiz bisiklet sürebilme, kaliteli zaman geçirme ve sosyal faaliyetlerde bulunma imkanı sağlayan ve belediyeye 'Belediyeler için bisikletle ulaşım fikir ve proje uygulaması' ödülünü kazandıran projede, bisiklet durakları yerleştirilmeye başlandı. Mezitli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelinin sanatsal çalışma titizliği ile hassasiyet göstererek imal ettiği bisiklet durakları, vatandaşların da büyük beğenisini kazandı.

Belediye ana hizmet binasının yanı sıra Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Mezitli Kent Konseyi ve Aratos Spor Tesislerinin önüne özel tasarım bisiklet duraklarının yerleştirildiği projede, özellikle Mezlitli deresi ve çevresinden başlayarak kentin farklı bölgelerinde yeni yaşam alanlarının oluşturulması planlanıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin bisiklet kenti olması için hayata geçirdikleri çalışmaları ve gerçekleştirmek istedikleri projeleri uygulamaya koyduklarını söyledi. Sonsuz Bisiklet Yolu Projesi kapsamında Mezitlililerin, kentin birçok zenginliğini bir arada bulacağını ifade eden Başkan Tarhan, "Biz Mezitlililer bisiklete binerken ilçenin güzelliklerini yaşasınlar istiyoruz. Bisikletten hiç inmeden farklı alanları gezebilsinler, bunu özel bir aktivite olarak yapabilsinler. Bununla ilgili olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projemiz bu alanda cazibe oluşturacak ve inanıyorum ki, Mezitli'de herkes bisiklet kullanmaya başlayacak" dedi. - MERSİN

Mezitli'ye bisiklet durakları yerleştirilmeye başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Nisan'da yaşananlar!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Turgut Özal Ziya Selçuk Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mezitli'ye bisiklet durakları yerleştirilmeye başlandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:52:08. #1.14#

title