Mezitli'nin 'sonsuz bisiklet yolu' yeni bir zafere hazırlanıyor

Mezitli Belediyesince hayatı geçirilen ve 'Fikir Projesi Yarışması'nda ödül alan 'sonsuz bisiklet yolu' projesi, uzman ekiplerce incelemeye alındı.

Mezitli Belediyesince hayatı geçirilen ve 'Fikir Projesi Yarışması'nda ödül alan 'sonsuz bisiklet yolu' projesi, uzman ekiplerce incelemeye alındı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından görevlendirilen teknik bir ekip, uygulama bölgelerinde yapılan çalışmaları denetledi. Belediye Meclis Salonunda yapılan sunum sonrası proje kapsamında yapılan yeni bisiklet yolları, önceki bisiklet yollarındaki yeni düzenlemeler ve bisiklet park alanları yerinde incelendi. Yarışmanın ikinci aşaması olan 'Uygulama Projesi Yarışması' için çalışmalarına devam eden ve bisiklet duraklarını yerleştiren Mezitli Belediyesi, finalde bir kez daha ipi göğüsleyerek Mersin'e yeni bir gurur daha kazandırmak istiyor.

"Sonsuz bisiklet yolu projemizi uygulamaya başladık"

Mezitli'deki bisiklet yollarının tüm kenti saracak şekilde artırıldığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmasında belediye çalışanlarımız tarafından hazırlanan 'sonsuz bisiklet yolu' projesiyle ödül kazandık. Bu projenin belediyemiz çalışanlarının özgün çalışması olması ve projenin belirli bir program dahilinde yapılması nedeniyle çok önemli ve değerli buluyorum. Sağlıklı ve mutlu bir Mezitli oluşturmak için gece gündüz çalışarak bizlere bu ödülleri kazandıran tüm emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Final grubunda bu kez daha büyük ödülü almak için uygulamalara başladık. Bisiklet yollarımızı kısa sürede iki katına çıkardık. Bisiklet duraklarını yerleştirdik. Daha önce yaptığımız yolları modernize ettik. Çok önemli mesafe kat ettik. Ümit ediyorum ki finalde de ipi göğüsleyerek başarımızı ve sevincimizi katlayacağız" dedi.

"Bisiklete binerken Mezitli'nin güzelliklerini yaşayacaklar"

'Sonsuz bisiklet yolu' projesi kapsamında Mezitlililerin, kentin birçok zenginliğini bir arada bulacağını ifade eden Başkan Tarhan, "Biz insanların bisiklete binerken Mezitli'nin güzelliklerini yaşasınlar istiyoruz. Bisikletten hiç inmeden farklı alanları gezebilsinler, bunu özel bir aktivite olarak yapabilsinler. Bisikletleri yoksa 'Mezitli Kart' ayrıcalığı ile bisiklet kullanabilsinler. Böylesi bir projeyi hayata geçirebilmemiz için önemli derecede de maddi katkı almamız da son derece önemli. İnanıyorum ki Mezitli'de herkes bisiklet kullanmaya başlayacak. Bununla ilgili gereken altyapıyı hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı