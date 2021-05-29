Mezitli'nin şampiyon kadınları finalde
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Mezitli'nin şampiyon kadınları finalde

Mezitli'nin şampiyon kadınları finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz yıl katıldıkları turnuvada şampiyon olarak kupayı Mersin'e getiren Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün kadın tenisçileri, Antalya Manavgat'ta düzenlenen 16. Türkiye Senyör Can Öner Takımlar Şampiyonasında da tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl katıldıkları turnuvada şampiyon olarak kupayı Mersin'e getiren Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün kadın tenisçileri, Antalya Manavgat'ta düzenlenen 16. Türkiye Senyör Can Öner Takımlar Şampiyonasında da tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. +35 ve +40 kategorilerinde finalde mücadele edecek kadınlar, iki farklı kategoride kupayı kazanmak istiyor.

Hafta sonu devam edecek turnuvada başarılı bir mücadele sergileyerek Mersin'e iki kupayla birden dönmek istediklerini dile getiren sporcular, "Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan Aratos Spor Tesislerinde çok güzel bir hazırlık dönemi geçirerek turnuvaya hazırlandık. Başkanımız Neşet Tarhan'ın kentimize ve spor yapmak isteyen tüm insanlarımıza kazandırdığı bu tesislere iki kupa birden getirerek teşekkür etmek istiyoruz. Başkanımızın ve tüm Mezitlililerin desteğini arkamızda hissetmek bizleri son derece mutlu ediyor" diye konuştular.

Mezitli'de kadınların her alanda daha fazla yer alması için çalıştıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise yakaladıkları başarı ve Mezitli'nin adını bu turnuva ile duyurdukları için teşekkür etti. Mezitli'de yaşayan herkesin mutlu ve sağlıklı olması için projeler ürettiklerini vurgulayan Tarhan, "Mezitli, kadınların kendilerini rahat ve özgür hissettikleri bir ilçe. Mezitli'nin kadınları; spora, sanata, ticarete, üretime, nereye el atarlarsa atsınlar mutlaka başarılı oluyorlar. Mezitli Belediyesi olarak kadınlarımıza ekonomik ve sosyal olarak sayısız olanak sunmaya gayret gösteriyoruz. Buna karşılık olarak da pek çok alanda başarılı haberler alıyoruz. Şimdi de teniste Mersin'i temsil eden kadın sporcularımız iki kategoride birden şampiyonluk yolunda çok önemli ve büyük adım atmış olması bizleri ayrıca gururlandırdı. Daha pek çok alanda aynı başarıların geleceğinden kuşkum yok. Kadın sporcularımızın güzel haberlerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mezitli'nin şampiyon kadınları finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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