Mezitli'nin 41. Koruluğu Minik Eller Tarafından Oluşturuldu

Mezitli'nin 41. koruluğu, Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin minik çocukları tarafından oluşturuldu.

Merkez Mahallesi'nde defne ve keçiboynuzu ağaçlarının yer aldığı koruluk şenlik havasında bir törenle açıldı. Açılışa, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve veliler katıldı. Türkçe ve İngilizce şarkıların da söylendiği törende çocuklar ve veliler hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı seslendirdi. Başkan Tarhan'a sevgi gösterisinde bulunan çocuklar koruluğa dikilen fidanların dibine çıplak elleriyle toprak atıp suladı. Mezitli'de oluşturulan 41. koruluk olması dolayısıyla sözlerine, '41 kere maşallah' diyerek başlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Orman Haftası nedeniyle çocuklarımızla böyle güzel bir etkinlikte buluştuk. En güzel iki kelime fidan ve çocuğun aynı cümle içerisinde kullanılması oldukça anlamlıdır. Bundan daha anlamlı ve uyumlu başka bir şey yoktur. Cumhuriyetimizin yarınlarına doğa sevgisini aşılamak önemlidir. Baharın başlangıcında bu birlikteliği sağlamış olmaktan dolayı mutluyum. Bu çocuk cıvıltılarının sürekli olmasını ve tüm çocuklarımızın hayatta başarılı olmalarını temenni ediyorum. Diktiğimiz fidanlar gibi sağlıklı şekilde serpilip büyüyerek daha güzel bir Türkiye oluşturmalarını diliyorum" dedi. - MERSİN