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Mezitli, Güncel

Mezitli korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Tüm dünyayı etkileyen korona virüsüyle (Kovid-19) mücadele kapsamında Mezitli Belediyesi ekipleri, okul, ibadethane, park ve çocuk oyun alanlarında yoğun şekilde sürdürdüğü ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları ağına eczaneleri ve sağlık kuruluşlarını da dahil etti.

23.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:18
Mezitli korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Tüm dünyayı etkileyen korona virüsüyle (Kovid-19) mücadele kapsamında Mezitli Belediyesi ekipleri, okul, ibadethane, park ve çocuk oyun alanlarında yoğun şekilde sürdürdüğü ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları ağına eczaneleri ve sağlık kuruluşlarını da dahil etti.

Hasta vatandaşları ve yakınlarını virüs tehlikesinden uzak tutmak isteyen ekipler, ilçede bulunan sağlık kuruluşları ve çevresinde yer alan eczanelerde çalışma yaptı. Salgının yayılmasını en aza indirmek için mücadele eden ekipler, çalışmalarını titiz bir biçimde sürdürdü. Vatandaşların yoğun olarak tedavi olduğu bölgelerden başlayarak çalışmalarını sürdüren ekipler teşekkür eden vatandaşlar, "Asıl korunması ve temizlenmesi gereken alanlar hastaların yoğun olduğu sağlık kurumları ve eczanelerdir. Mezitli Belediyemiz bu alanlarda dezenfektan çalışması yaparak olası hastalık yayılmasının önüne geçti. Virüsle mücadelede temizlik son derece büyük öneme sahip. Sağlığımıza bu denli büyük önem verdiği için Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Korona salgınıyla mücadele ederken hiçbir ayrıntıyı atlamak istemediklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Korona salgınını en aza indirmek için mücadeleye devam ediyoruz. İlçemizde bulunan tüm ortak kullanım alanlarını temizleyip dezenfektenden geçirirken çalışmalarımızı bölgemizde bulunan sağlık kuruluşlarımız ve eczanelerimizde yoğunlaştırdık" dedi.

Mezitli'de yaşayan vatandaşlara virüsün yayılmaması adına toplu alanlardan uzak durması ve evde kalmaları çağrısında bulunan Tarhan, "Virüsün yayılmasının önüne geçilmesinde kurumların yaptığı çalışmalar kadar vatandaşlara da büyük görevler düşüyor. Bizim çalışmalarımız kadar değerli vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranması son derece önemlidir. İletişimi en aza indirerek yayılmanın önüne geçilebilir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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