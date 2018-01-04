Mezitli Kent Konseyi 2018'e Hızlı Girdi

Mezitli Kent Konseyi, 2018 ile birlikte yeni çalışma programını da hazırladı.



Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplumsal ve kültürel çalışmaları ile örnek oluşturan Sibel Gelbul öncülüğündeki Mezitli Kent Konseyi, yeni yıla 'Ebeveyn Eğitimi' ile başlayacak. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında tek ve birliktelik sağlamanın öncülüğünü üstlenen Mezitli Kent Konseyi Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz Kent Konseyleri ile 20'yi aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla da çalışmalar yapacak. Bunun yanında devam eden 'Modern Halk Dansı' kursiyerleri, 8 Mart etkinlikleri kapsamında yeni oyunlarını sergilemeyi planlıyor.



Mezitli Kent Konseyi'nin engelliler meclisi, tekerlekli sandalyede olan kadın-erkek engelliler için tango dans çalışmasına başlayacak. Gençlik meclisi çocuklar için farklı oyuncaklar projesi için çalışma yaparken, kadın meclisi kendi aralarında koro çalışması, çocuk meclisi tiyatro çalışması, emekli meclisi emeklilere teknoloji eğitimi ve gençlerle çocuklarla birlikte ayda bir kez okuma günü yapacak.



Öte yandan Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve ÇUGİDER'in ortak devam eden 'Eğitime senin de katkın olsun' projesi devam ediyor. Proje kapsamında Mezitli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen objeler satılarak, elde edilen gelir Mezitli'de ihtiyacı olan okullara bağışlanacak. - MERSİN