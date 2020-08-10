Mezitli kadın üretici pazarı Safranbolu'da anlatıldı
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Mezitli kadın üretici pazarı Safranbolu'da anlatıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nden bir ekip, Başkanı Neşet Tarhan'ın projesi olan kadın üretici pazarlarını örgütlemek üzere Safranbolu'ya gitti.

Mezitli kadın üretici pazarı Safranbolu'da anlatıldı
10.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:50

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nden bir ekip, Başkanı Neşet Tarhan'ın projesi olan kadın üretici pazarlarını örgütlemek üzere Safranbolu'ya gitti. Üretici kadınlar, muhtarlar ve kent dinamikleri ile bir araya gelen ekip, Mezitli'ye bir yılda iki şampiyonluk kazandıran kadın üretici pazarlarının, Safranbolu'da hayata geçirilmesi için öncülük yapacak.

Karabük'e bağlı Safranbolu Belediyesi, kent içi tarımsal üretim, kooperatifleşme ve kadın üretici pazarları ile dünya çapında başarı kazanan Mezitli Belediyesi ekibini ağırladı. Belediye Başkanı Elif Köse'nin daveti üzerine Safranbolu'da bulunan ekip, kentte bulunan üreticiler, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kent dinamikleri ile toplantılar yaptı. Safranbolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen belediye seralarında ilk hasat heyecanına da ortak olan Mezitli Belediyesi ekibi, Mezitli'de gerçekleştirilen tarımsal hamleyi anlattı. Mezitli Belediyesi kadın üretici pazarları sorumlusu Candan Darıcılı ve geçmiş dönem belediye Meclis üyesi Şenol Çavuş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra Yazıköy, Yörük, Nalmaklar, Konarı gibi köy muhtarlarına ve üretici kadınlara kadın üretici pazarlarının başarısı için yaptıkları mücadeleyi anlattı. Kadın üretici pazarlarının Safranbolu'da uygulanabilirliği için saha araştırması yaptı. Safranbolu'nun kadın belediye başkanı Elif Köse'ye Mezitli Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarını ve projelerini anlatan ekip üyeleri, kadın üretici pazarlarının yanı sıra kent içi tarım, Mezitli Üretici Kooperatifi gibi çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Mezitli'nin yakaladığı başarıdan çok etkilendiklerini ifade eden Başkan Elif Köse, işbirliğinde bulunmak ve deneyim paylaşımında bulunmak istediklerini belirtti. Kadın üretici pazarı projesi ile 2018 yılında Çin'in Guangzhou kentinde, diğer finalistlerden Sydney, New York ve Milano'yu geride bırakarak birincilik elde eden Mezitli Belediyesi temsilcilerini ağırlayarak tecrübelerinden yararlanmak istediklerinin altını çizen Köse, "Tohum bankası çalışmalarımız, kooperatifleşme girişimlerimiz, kompost havuzumuzla tarım üretimi konusunda ciddi adımları attık ve ilk hasadımızı yaptık. Tarım, üretim, istihdam diyerek çıktığımız bu yolda sıra kadın üretici pazarları kurmaya geldi. Mezitli Belediyesi'nin tüm Türkiye'ye örnek olan çalışmalarını hayranlıkla takip ettik ve sevgili Candan Darıcılı ile sevgili Şenol Çavuş'u ağırlamak ve başarı hikayelerini dinlemek, çalışmalarımızı onlarla paylaşmak istedik" dedi.

Şenol Çavuş ve Candan Darıcılı ise misafirperverliği, toprağa ve kadın istihdamına verdiği önemden ötürü Başkan Köse'ye çok teşekkür ederek, "Sevgili Başkanımız Elif Hanım'a başarı yolundaki mücadelemizi detaylı olarak aktardık ve Kadın Üretici Pazarlarının Safranbolu'da uygulanabilirliği için saha araştırmalarımızı tamamladık. Biz de çok önemli projelere tanık olduk. Tecrübelerimizi Safranbolululara anlattık. Onlardan da çok önemli bilgiler edindik. Dayanışarak, tarıma değer katmaya, kadınlarımıza imkan sağlamaya el birliği ile devam edecek olmanın heyecanıyla Safranbolu'dan ayrılacağız" ifadelerini kullandılar.

Yaşanan virüs salgını sonrası tarımsal üretimin ve gıdaya duyulan ihtiyacın çok daha fazla öne çıktığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da "Korona virüsünün dünyayı sarmasından çok önce yaptığımız hamlelerle tarımı ve kadınları üretimin merkezine alma hamlesini başlatmıştık. Kadınlarımızın yaşamda daha fazla yer alması amacıyla Kadın üretici pazarlarımızla başlattığımız çalışmamız, kısa sürede büyük başarı kazandı ve dünya çapında büyük ilgi çekti. Pek çok ülke ve şehirden, kadın üretici pazarlarımızı görmek için gelenleri ağırladık. Tarımsal çalışmalarıyla öne çıkan Safranbolu Belediye Başkanımız Elif Köse'den bu konuda destek istenince, kadın üretici pazarlarımızın kuruluşunda ve yakaladığı başarıda büyük emekleri bulunan Mezitli Belediyesi kadın üretici pazarları sorumlumuz Candan Darıcılı ve geçmiş dönem belediye Meclis üyemiz Şenol Çavuş'u tecrübelerini anlatmaları için Safranbolu'ya gönderdik. Sadece Mezitli'de değil dünyanın her yerinde kadınların daha fazla sosyal yaşamda yer almasını istiyoruz. Bu konuda gereken desteği her zaman vereceğiz. Çalışkan Belediye Başkanımız Elif Köse'nin kısa sürede gereken başarıyı yakalayacağından eminim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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