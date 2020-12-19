Mezitli, en çok tercih edilen ilçe oldu
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Mezitli, en çok tercih edilen ilçe oldu

19.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:41
Mezitli, en çok tercih edilen ilçe oldu

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde korona virüs döneminde en fazla tercih edilen ilçeler arasında ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde korona virüs döneminde en fazla tercih edilen ilçeler arasında ilk sırada yer aldığı bildirildi..

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgının etkisinden uzaklaşmak amacıyla uzaktan çalışma yöntemini tercih eden vatandaşlar, yerleşim olarak daha güvende hissettikleri alanlara gitmeye başladı. Konut satışının rekor seviyeye geldiği 2020 yılında en fazla tercih edilen yer olarak Mezitli ismi öne çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre, korona virüs döneminde yerleşim yeri olarak, yüzde 74 gibi yüksek bir rakamla Mersin'in merkez Mezitli ilçesi zirvede yer alırken, onu yüzde 62 ile tatil cenneti olarak adlandırılan Muğla'nın Bordum ilçesi takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 55 ile Balıkesir'in Edremit ilçesi yer alıyor.

Yazlık bölgeler arasında yapılan araştırmada Mezitli'nin yer alması da yerleşme tercihi bakımından korona virüse karşı en güvenli kentin Mezitli olduğunu ortaya koyuyor.

TÜİK raporlarına göre, büyükşehirlerin yoğunluğundan kaçmak isteyenler, daha az yoğunluklu bölgelere yöneldi. Göçler daha çok günlük ihtiyaçların giderilmesine yönelik imkanları ve gelişmiş ulaşım ağına sahip Ege ve Akdeniz bölgelerine yoğunlaşırken, bu yerlerde gayrimenkul satışında büyük artış yaşandı.

Son yıllarda yaşanan değer artışıyla birlikte ilçede sürekli yoğunluğun arttığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Korona virüs salgınına karşı aldığımız tedbirlerle uzun süre vatandaşlarımızı bu hastalıktan uzak tutmayı başarmamızın bu arışta etkisi olduğunu düşünüyoruz. Başta okullarımız ve kamu kurumlarımız olmak üzere halkımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda, işyerlerinde, sitelerde yaptığımız dezenfektan ve ilaçlama çalışmasıyla uzun süre virüsü kentimizden uzak tutmayı başardık. Halkımızla gösterdiğimiz muhteşem bir dayanışma örneğiyle hiçbir vatandaşımızı maskesiz bırakmadık. Yine hayırsever Mezitli halkıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda ve sosyal yardımlarda bulunduk. Caddelerde, sokaklarda, bisikletimize binerek maske dağıtımı yaptık ve vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmaya çalıştık. Talep eden vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek, sokakta yaşayan hayvanlara mama desteğinde bulunduk. Virüsün en yoğun olduğu dönemde dahi kentimizde sosyal yaşamın aksamadan yürümesi adına tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşımıza sağlıklı bir kent sunduk. Tüm bunların yanında kentimizde son yıllarda yaşanan değer artışını da eklersek Mezitli'nin en fazla tercih edilen kent olduğu gerçeği bizi şaşırtmadı" dedi. - MERSİN

Mezitli, en çok tercih edilen ilçe oldu
Mezitli, en çok tercih edilen ilçe oldu
Mezitli, en çok tercih edilen ilçe oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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