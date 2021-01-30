Mezitli dokuması işleyen Ayşe Ardıç'a ödül verildi
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Mezitli dokuması işleyen Ayşe Ardıç'a ödül verildi

30.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:10
Mezitli dokuması işleyen Ayşe Ardıç'a ödül verildi

Mersin'de Kızkalesi Rotary Kulübü tarafından, Mezitli dokumasını yaşatmaya çalışan Ayşe Ardıç'a "Meslek Hizmet Ödülü" verildi.

Mersin'de Kızkalesi Rotary Kulübü tarafından, Mezitli dokumasını yaşatmaya çalışan Ayşe Ardıç'a "Meslek Hizmet Ödülü" verildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kale Mahallesi'nde unutulmaya yüz tutmuş meslekleri desteklemek amacıyla düzenlenen ödül töreninde, üreten kadınların yanında yer aldıklarını söyledi.

Mezitli dokuması işleyen ve ödülünü Başkan Tarhan'ın elinden alan Ayşe Ardıç da atalarından kalan anne geleneğini sürdürmeyi amaçladığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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