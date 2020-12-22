Mezitli'de Yılbaşı Pazarı açıldı
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Mezitli'de Yılbaşı Pazarı açıldı

22.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:19
Mezitli'de Yılbaşı Pazarı açıldı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği Yılbaşı Pazarını bu yıl da açtı.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği Yılbaşı Pazarını bu yıl da açtı. Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı yeni yılın ilk gününe kadar Yılbaşı Pazarı olarak hizmet verecek.

Geçen yıl Mezitli Demokrasi Meydanında açılan ve 4 gün boyunca Mersin'de ilgi odağı olan Yılbaşı Pazarı, bu yıl Sanat Çarşısında açıldı. Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı yeni yılın ilk gününe kadar Yılbaşı Pazarı olarak hizmet verecek. 23-31 Aralık tarihleri arasında, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ana kadar açık kalacak olan pazar, yeni yıla sevdiklerine sürpriz yaparak girmek isteyenlere hediyelik eşyalarını temin etme fırsatı sunacak. Kısıtlamalar kapsamında kutlamalara ve toplu buluşmalara izin verilmeyen Yılbaşı Pazarında el ürünü, sanatsal niteliği bulunan binlerce çeşit ürün uygun fiyata alınabilecek.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle bu yıl ikinci kez yapmayı düşündükleri yeni yıl kutlamalarını gerçekleştiremediklerini belirterek, "Son ana kadar yılbaşı kutlamaları için hazırlıklarımızı yaptık, ancak pandemi nedeniyle halkımızın sağlık güvenliği için yapmama kararı aldık. Buna karşın vatandaşlarımızın sevdiklerini mutu edebilmeleri ve yeni yıla girerken moral motivasyonunu artırmak amacıyla Yılbaşı Pazarımızı Sanat Çarşımızda açmaya karar verdik. Mersinlilerin, yeni bir yıl sevincini sevdiklerine alacakları küçük hediyelerle yaşayabileceklerini düşünüyorum. Bu pazarda herkes için mutlaka bir hediye var" dedi. - MERSİN

Mezitli'de Yılbaşı Pazarı açıldı
Mezitli'de Yılbaşı Pazarı açıldı
Mezitli'de Yılbaşı Pazarı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:20:45. #1.15#
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