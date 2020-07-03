Mezitli'de yaz kursları yeniden başladı
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Mezitli'de yaz kursları yeniden başladı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin spor, kültür ve sanat kursları, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı.

Mezitli'de yaz kursları yeniden başladı
03.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:15

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin spor, kültür ve sanat kursları, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mezitli Belediyesi Spor Okulu bünyesinde başlayan kurslar, kursiyerlerin sağlığı da gözetilerek açık havada ve gerekli sağlık kuralları içerisinde yapılacak. Maske takmak zorunlu olacak ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilecek. Spor alanında satranç, okçuluk, tenis, voleybol, pilates, yoga, çocuk hip hop, zumba ve çocuk zumba, sanat alanında latin dansları, resim, keman, piyano, gitar ve bağlama, eğitim alanında ise İngilizce, matematik ve zeka oyunları kurslar düzenlenecek. Sınırlı sayıda kursiyerin kabul edileceği kurslarla ilgili Babil Yolu üzerinde bulunan Mezitli Belediyesi Sanat Evi ve Zeytinli Cadde üzerinde bulunan Amfi Tiyatrodan şahsen ya da 0324 357 46 46-358 81 48 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecek.

Dünya olarak sıkıntılı bir süreci atlatma çabası içerisinde bulunduklarına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsü öncesi büyük ilgi gören kursları normalleşme ile birlikte yeniden başlattıklarını söyledi. Virüse karşı alınan önlemler kapsamında bazı düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Tarhan, kursların maske takılarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak açık alanlarda yapılacağını söyledi. Virüsle birlikte aksayan sosyal yaşamı tedbirli olarak normale döndürmeye çabaladıklarına vurgu yapan Tarhan, "Virüs sürecinde son derece hassas bir çalışma yürütmek durumundayız. Belediyemize güvenerek aileler çocuklarını eğitim kurslarımıza gönderiyor. Tüm önlemlerimizi çocuklarımızın en sağlıklı biçimde eğitim görebilecekleri şekilde almış bulunuyoruz. Bu konuda anne babaların gönlünün rahat olmasını istiyoruz.Burada ki amacımız sadece çocuklarımızın kurslardan eğitim alması değil, yeni arkadaşlıklar da edinebilecekleri sosyal bir çevre içerisinde yer almalarıdır. Tabi bu aileler içinde geçerli. Bu tür faaliyetler, toplumu birleştiren ve kaynaştıran unsurlardır. Spor ve kültürel faaliyetler bizim toplumumuzun temelidir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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