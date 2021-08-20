Mezitli'de yaşayan engelliler, afet bölgesindeki kadınlar için şalvar dikti
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Mezitli'de yaşayan engelliler, afet bölgesindeki kadınlar için şalvar dikti

Mezitli'de yaşayan engelliler, afet bölgesindeki kadınlar için şalvar dikti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri, gönüllüler ve hayırseverlerin desteğiyle farklı bir çalışmaya imza attı.

Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri, gönüllüler ve hayırseverlerin desteğiyle farklı bir çalışmaya imza attı. Afette mağdur olan vatandaşların genel olarak kırsal kesimde yaşadığı gerçeğinde yola çıkarak kolları sıvayan Engelli Meclisi üyeleri, afet bölgelerindeki kadınlar için şalvar dikti.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan'la birlikte afet bölgelerine gidecek olan şalvarların paketlenmesine yardım etti. Paketleme işlemine Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul da destek verdi. Özel olarak hazırlanan şalvar paketleri farklı afet bölgelerine gönderilecek.

"Engellilerimiz çok güzel işler başarıyor"

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için en önemli ihtiyaçlardan birisini düşünerek üretmiş olmalarından dolayı tüm Engelli Meclisi üyeleri ve gönüllülere teşekkür eden Başkan Neşet Tarhan, "Engelli Meclisimizi; Mersin'de bulunan tüm engelli derneklerinin bir araya gelerek, güzel ve kaliteli zaman geçireceği, çeşitli aktiviteler yapacağı bir alan olarak hayata geçirdik. Engellilerimiz hemen çalışmalara başlayarak çok güzel işler çıkarmaya başladılar. Bugün de yangın ya da sel olan afet bölgelerinde mağdur olan köylü kadınlarımız için şalvar ürettiler. Engelli arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz hayırseverlerimizin bağışladıkları kumaşları, Engelli Meclisimize yerleştirdiğimiz makinelerle çok güzel şalvarlar yaptılar" dedi.

"Herkese ders olacak bir çalışmaya imza attılar"

Mezitli'de yaşayan engelli vatandaşların çok önemli bir çalışmaya imza attığını vurgulayan Başkan Tarhan, "Ürettikleri şalvarları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlık işlemlerine yardımcı olmak amacıyla eşim Sembol Tarhan'la birlikte biz de geldik. İstiyoruz ki, Mezitli'de yaşayan herkes üretimin içerisinde yer alsın. Zamanlarını daha güzel işler için harcasınlar. Kent Konseyi Engelli Meclisimiz bunun en güzel örneğini sergiledi. Şalvar üretiyorlar. Bunun herkese ders olması gerekiyor. İsteyen herkes hiçbir mazerete sığınmadan üretimin içerisinde yer alabilir. Özellikle bu afet dönemlerinde herkesin bir şekilde bu yardım aktivitesinin içerisinde yer alması gerekir. Gönüllü evlerimize, Kent Konseyimize, Engelli Meclisimize gelsinler ve bu arkadaşlarımızla ortak çalışma içerisinde bulunsunlar. Kendilerini ne denli iyi hissettiklerini göreceklerdir" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli'de yaşayan engelliler, afet bölgesindeki kadınlar için şalvar dikti
Mezitli'de yaşayan engelliler, afet bölgesindeki kadınlar için şalvar dikti
Mezitli'de yaşayan engelliler, afet bölgesindeki kadınlar için şalvar dikti
Mezitli'de yaşayan engelliler, afet bölgesindeki kadınlar için şalvar dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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