Mezitli'de virüse rağmen 23 Nisan coşkusu yaşanacak
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Mezitli'de virüse rağmen 23 Nisan coşkusu yaşanacak

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının 23 Nisan coşkusunu engellemesine izin vermeyecek.

22.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:50
Mezitli'de virüse rağmen 23 Nisan coşkusu yaşanacak

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının 23 Nisan coşkusunu engellemesine izin vermeyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 2 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Mezitli Belediyesi, coşkuyu Mezitlililerin evlerine kadar taşıyacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleriyle birlikte tele konferans yöntemiyle bir araya gelecek olan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sosyal medya üzerinden temsili devir teslim töreni gerçekleştirecek. Çocuk Meclisi üyeleri 23 Nisan'a özel hazırladıkları sunumları gösterime sunacak.

Ayrıca, Mezitli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Evde Kal Satranç Turnuvası düzenlenecek. Virüsün yayılmasını önlemek ve çocukları olumsuz etkilememesi adına tedbir alan Mezitli Belediyesi, bu kez turnuvayı internet üzerinden gerçekleştirecek. Dünya genelinde herkesin interaktif olarak katılabileceği turnuva 23 Nisan günü saat 14.00'te başlayacak.

23 Nisan'da Balkonda Bayram etkinliği düzenlenecek

Saatler 17.00'yi gösterdiğinde ise Mezitli Yeni Mahallesi Muhtarlığı yanında yapılacak kutlamalarda 23 Nisan coşkusu yaşanacak. "23 Nisan'da Balkonda Bayram Var" adı verilen etkinliğe Başkan Neşet Tarhan da katılarak Mezitlililerle birlikte olacak. Bayrak ve Atatürk resimleriyle donatılan sokakta yapılacak müziğin yanı sıra renkli gösterilerin yer alacağı etkinliğe Mezitlililer de evlerinin camından ve balkonundan katılabilecek.

"23 Nisan'da Balkonda Bayram Var" etkinliklerinin ikincisi de Tece Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Tece Gönüllü Evi yanında gerçekleştirilecek. Müzik ve gösterilere ışık şovlarının da eşlik edeceği etkinlikte tüm Türkiye ile aynı anda İstiklal Marşı okunacak.

Başkan Tarhan'dan çağrı

Tüm Mersinlileri sosyal medya üzerinden yapılacak olan 23 Nisan coşkusunu yaşamaya davet eden Başkan Tarhan, "Virüsün 23 Nisan coşkumuza gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz. Halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşaması adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler sokaklarda, halkımız da evlerinde, balkonlarında, camlarında coşkumuza eşlik edecekler. Ulaşamadığımız yerlerdeki vatandaşlarımız sosyal medyadan takip ederek bu büyük şölene katılacaklar. Gelecekte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünün çocukları tarafından şekilleneceğini biliyoruz. Geleceğimizin aydınlık olması için çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz. Eğitimin ülke gelişiminde son derece önemli olduğunu biliyor ve ona göre çalışıyoruz. Tüm Mersinlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, herkesi şenliğimize katılmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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