Mezitli'de vatandaşlara maske dağıtan gönüllülere teşekkür belgesi Mezitli Belediyesince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında diktikleri maskeleri vatandaşlara ulaştıran gönüllülere teşekkür belgesi verildi.

Mezitli Belediyesince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında diktikleri maskeleri vatandaşlara ulaştıran gönüllülere teşekkür belgesi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın gönüllülerle bir araya geldiği etkinliğe, Kızılay Mezitli Şube Başkanı Bekir Özarslan, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Etkinlikte, Oda Tiyatrosu sanatçısı Başak Karatepe de Tarhan'a işlediği süs tabağını hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, çalışmaların örnek oluşturduğunu ifade ederek gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA