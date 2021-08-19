Mezitli'de Sonsuz (?) Bisikletli Yaşam Projesine Edremit'ten ödül
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Mezitli'de Sonsuz (?) Bisikletli Yaşam Projesine Edremit'ten ödül

Mezitli'de Sonsuz (?) Bisikletli Yaşam Projesine Edremit'ten ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mezitli Belediyesi tarafından; bisiklet kullanımının sadece bir ulaşım aracı değil, yaşamın bir parçası olması hedefiyle gerçekleştirilen ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından "Belediyeler İçin Bisikletle Ulaşım Fikir ve Proje Uygulaması" ödülünü alan "Mezitli'de Sonsuz (?

Mezitli Belediyesi tarafından; bisiklet kullanımının sadece bir ulaşım aracı değil, yaşamın bir parçası olması hedefiyle gerçekleştirilen ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından "Belediyeler İçin Bisikletle Ulaşım Fikir ve Proje Uygulaması" ödülünü alan "Mezitli'de Sonsuz (?) Bisikletli Yaşam" projesi, Edremit Belediyesi ve İkinci Yüzyıl Derneği tarafından da Yerel Yönetim Ödülüne layık görüldü.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edremit Belediyesi tarafından "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" sloganıyla gerçekleştirilen 4. Edremit Kitap Fuarı kapsamında Mezitli Belediyesinin projesi Yerel Yönetim Ödülü'ne layık görüldü.

"Mezitli'de Sonsuz (?) Bisikletli Yaşam" projesi ile kent içi ulaşımda bisikletle erişilebilirliğin yaygınlaştırılması kadar, insanların kaliteli zaman geçirmesini de hedefleyen; içerisinde, aktivite alanlarının olduğu, dinlenme, kitap okuma, etkinliklere katılma gibi geniş yelpazede düşünülüyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Edremit Belediyesi ve İkinci Yüzyıl Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Yerel Yönetim Ödülünün, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu acı günlerde bir sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Tarhan, "İnsanlarımıza daha mutlu bir yaşam amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizin yeni bir ödül daha kazanması son dönemde yaşanan sıkıntılar içinde teselli kaynağı oldu. Biz, Mezitlililer bisiklete binerken Mezitli'nin güzelliklerini yaşasınlar istiyoruz. Bisikletten hiç inmeden farklı alanları gezebilsinler, bunu özel bir aktivite olarak yapabilsinler. Bisikletleri yoksa Mezitli Kart ayrıcalığı ile bisiklet kullanabilsinler. Bununla ilgili olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projemiz, bu alanda cazibe oluşturacak ve inanıyorum ki, Mezitli'de herkes bisiklet kullanmaya başlayacak. Böylesi bir projeyi hayata geçirebilmemiz için önemli derecede de maddi katkı almamız da son derece önemli. Sağlıklı ve mutlu bir Mezitli için gece gündüz çalışarak bizlere bu ödülleri kazandıran tüm emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Mezitli'de Sonsuz (?) Bisikletli Yaşam Projesine Edremit'ten ödül
Mezitli'de Sonsuz (?) Bisikletli Yaşam Projesine Edremit'ten ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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