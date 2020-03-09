Mezitli'de "Sanat Çarşısı" açıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Şuay Alpay, Mezitli, Mersin, Güncel

Mezitli'de "Sanat Çarşısı" açıldı

Mezitli ilçesinde el yapımı ürünler, hediyelik eşyalar ve yiyeceklerin satılacağı "Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı" açıldı.

09.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:16
Mezitli'de

Mezitli ilçesinde el yapımı ürünler, hediyelik eşyalar ve yiyeceklerin satılacağı "Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı" açıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tamamı atıl durumda bulunan konteynerlerden oluşan çarşının açılışına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe katıldı.

Başkan Tarhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçede her yaştan insanın üretim ve sanat yaptığını ve ortaya çıkan ürünlerin Sanat Çarşısı'nda satışa sunulacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Manşet

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