Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli yerleştirildi Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüsün yayılmasının önüne geçmek adına pazar yerlerinin bulunduğu bölgeye dezenfektan tüneli yerleştirdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüsün yayılmasının önüne geçmek adına pazar yerlerinin bulunduğu bölgeye dezenfektan tüneli yerleştirdi. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, olası virüs bulaşmasını önlemek için tünelden geçerek arınıyor ve evine gönül rahatlığı ile gidiyor.

İlk etapta semt pazarlarında ve Kadın Üretici Pazarlarında kurulan dezenfektan tüneli, hafta arası da kentin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilecek. Mezitlililer kadar belediye çalışanlarının da sağlığı ve güvenliğine büyük önem veren Mezitli Belediyesi, çalışanlar için de dezenfektan tüneli kurdu. İlk etapta 7 gün 24 saat faal olan Temizlik İşleri Müdürlüğünde başlatılan uygulama ile çalışanlar her sabah işe başlarken ve akşam işlerinden ayrılırken tünelden geçerek arınmış bir şekilde evlerine gidiyor.

İlçede yaşayanların ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Virüs yayılmasını artırdıkça biz de önlemlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra yoğun talep üzerine kontrollü olarak yüzde 50 kapasite ile yeniden açılışına izin verdiğimiz Kadın Üretici Pazarlarımız ve semt pazarlarımızda oluşacak yoğunluğu öngörerek dezenfekten tüneli yerleştirdik. Tamamen kendi üretimimiz olan tünelleri hafta sonu olması nedeniyle yoğun olacağını düşündüğümüz pazar yerlerine koyduk. Hafta arası ise kent merkezlerinde yoğun olan bölgelerde aynı uygulamayı gerçekleştireceğiz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim için ne kadar önemliyse çalışanlarımızın ki de bir o kadar önemli. Bu nedenle sahada çalışan personelimizi de düşünerek dezenfekten tüneli yerleştirmeyi planlıyoruz. İlk olarak 7x24 çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde kurduk" dedi.

"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mücadele etmeliyiz"

Virüsün etkisinin her geçen gün artırdığına dikkat çeken Başkan Tarhan, "Virüsle mücadeleyi kazanıncaya kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da etkisini her geçen gün artırarak tehlikeli hale gelen virüse karşı verdiğimiz mücadelemize destek vererek mümkün olduğu kadar evlerinde kalmalarını, çıkmak zorunda kalmaları durumunda sosyal mesafeye dikkat ederek temastan kaçınmalarını istiyoruz. Çünkü bu virüs belası karşısında bir an önce galip gelmek için birimiz hepimizi hepimiz birimiz için mücadele etmeliyiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA