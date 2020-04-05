Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli yerleştirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli yerleştirildi - Haberler
Mezitli, Mersin, Güncel

Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli yerleştirildi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüsün yayılmasının önüne geçmek adına pazar yerlerinin bulunduğu bölgeye dezenfektan tüneli yerleştirdi.

05.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:19
Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli yerleştirildi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüsün yayılmasının önüne geçmek adına pazar yerlerinin bulunduğu bölgeye dezenfektan tüneli yerleştirdi. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, olası virüs bulaşmasını önlemek için tünelden geçerek arınıyor ve evine gönül rahatlığı ile gidiyor.

İlk etapta semt pazarlarında ve Kadın Üretici Pazarlarında kurulan dezenfektan tüneli, hafta arası da kentin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilecek. Mezitlililer kadar belediye çalışanlarının da sağlığı ve güvenliğine büyük önem veren Mezitli Belediyesi, çalışanlar için de dezenfektan tüneli kurdu. İlk etapta 7 gün 24 saat faal olan Temizlik İşleri Müdürlüğünde başlatılan uygulama ile çalışanlar her sabah işe başlarken ve akşam işlerinden ayrılırken tünelden geçerek arınmış bir şekilde evlerine gidiyor.

İlçede yaşayanların ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Virüs yayılmasını artırdıkça biz de önlemlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra yoğun talep üzerine kontrollü olarak yüzde 50 kapasite ile yeniden açılışına izin verdiğimiz Kadın Üretici Pazarlarımız ve semt pazarlarımızda oluşacak yoğunluğu öngörerek dezenfekten tüneli yerleştirdik. Tamamen kendi üretimimiz olan tünelleri hafta sonu olması nedeniyle yoğun olacağını düşündüğümüz pazar yerlerine koyduk. Hafta arası ise kent merkezlerinde yoğun olan bölgelerde aynı uygulamayı gerçekleştireceğiz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim için ne kadar önemliyse çalışanlarımızın ki de bir o kadar önemli. Bu nedenle sahada çalışan personelimizi de düşünerek dezenfekten tüneli yerleştirmeyi planlıyoruz. İlk olarak 7x24 çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde kurduk" dedi.

"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mücadele etmeliyiz"

Virüsün etkisinin her geçen gün artırdığına dikkat çeken Başkan Tarhan, "Virüsle mücadeleyi kazanıncaya kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da etkisini her geçen gün artırarak tehlikeli hale gelen virüse karşı verdiğimiz mücadelemize destek vererek mümkün olduğu kadar evlerinde kalmalarını, çıkmak zorunda kalmaları durumunda sosyal mesafeye dikkat ederek temastan kaçınmalarını istiyoruz. Çünkü bu virüs belası karşısında bir an önce galip gelmek için birimiz hepimizi hepimiz birimiz için mücadele etmeliyiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp 'Koronavirüsü def edecek' dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Cahit Özkan İçişleri Bakanı Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 15:51:57. #1.15#
title