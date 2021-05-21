Mezitli'de örtü altı üzüm hasadı başladı
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Mezitli'de örtü altı üzüm hasadı başladı

Mezitli'de örtü altı üzüm hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde örtü altında üretilen üzümler hasat edildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde örtü altında üretilen üzümler hasat edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Eski Mezitli Mahallesi'nde yaşayan bir üreticinin serasında gerçekleştirilen hasada, Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tarhan, ilçe ekonomisinde tarımsal üretimin öneminin büyük olduğunu belirterek, "Eski Mezitli ve Esenbağlar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, atalarının uzun yıllardır yaptığı tarımsal üretimi, teknoloji ve bilgiyi kullanarak sürdürmeye devam ediyor. Bu bölgede yılın ilk örtü altı üzüm hasadı yapılıyor. Son derece değerli ve kaliteli üzüm yetiştirmeyi başarıyorlar." ifadesini kullandı.

Mahalle muhtarı Veysel Gılıçoğlu da ilçenin birçok noktasında örtü altı üzüm üretimi yapıldığını kaydetti.

Mezitli'de örtü altı üzüm hasadı başladı
Mezitli'de örtü altı üzüm hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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