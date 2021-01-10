Mezitli'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
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Mezitli'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

10.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:42
Mezitli'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Viranşehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede mutfak tüpü patladı.

Patlama esnada evde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonrası evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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