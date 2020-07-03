Mezitli'de kurslar yeniden açıldı Mezitli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapattığı kursları, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde yeniden açtı.

Mezitli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapattığı kursları, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde yeniden açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Spor Okulu bünyesindeki kurslar, açık havada, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yapılacak.

Spor, sanat ve eğitim alanlarında açılacak kurslarda, maske takmak zorunlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kurslara sınırlı sayıda kursiyer alınacağını belirtti.

Kaynak: AA