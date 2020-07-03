Mezitli'de kurslar yeniden açıldı
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Mezitli'de kurslar yeniden açıldı

Mezitli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapattığı kursları, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde yeniden açtı.

Mezitli'de kurslar yeniden açıldı
03.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:39

Mezitli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapattığı kursları, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde yeniden açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Spor Okulu bünyesindeki kurslar, açık havada, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yapılacak.

Spor, sanat ve eğitim alanlarında açılacak kurslarda, maske takmak zorunlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kurslara sınırlı sayıda kursiyer alınacağını belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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