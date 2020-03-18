Mezitli'de korona virüs toplantısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Mezitli'de korona virüs toplantısı - Haber
Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel

Mezitli'de korona virüs toplantısı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir toplantı yaparak, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

18.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:05
Mezitli'de korona virüs toplantısı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir toplantı yaparak, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya katılanların '1 metre mesafe' kuralını korumaları dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların aldığı kararların uygulanması ile ilgili fikir alışverişi yapılırken, tedbirlerin artırılmasına yönelik öneriler de masaya yatırıldı. Kapatılan birimlerde görev yapan personelin zorunlu izin kullanan personelin yerinde takviye yapılmasına yönelik çalışma yapılması kararı alınırken, temizlik tedbirlerinin artırılması kararı verildi. Vatandaşların belediye ile ilgili işlemlerini internet üzerinden yapması konusunda bilgilendirme yapılması, temas gerektirmesi nedeniyle asansörlerin kullanımının minimuma indirilerek, merdiven kullanımının özendirilmesi, girişte uygulanan kartlı sistemin geçici bir süre kaldırılması, her kata dezenfekten kutularının yerleştirilmesi, kapı kolları, klimalar ve lavaboların temizliğinin artırılması, kadın üretici pazarları ve balık pazarının açık tutulması, ancak tedbirlerin artırılması, halı sahaların, sanat çarşısının kapatılması, bireysel oyun oynanan tenis kortlarının açık tutulması ancak soyunma odalarının kapatılması, zabıta müdürlüğünün fırın, pazar yeri gibi gıdaya yönelik hizmet üreten alanlarda denetimlerinin artırılması gibi ek yeni kararlar alındı.


Belediyelerin virüs riskinin en fazla bulunan yerlerden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Neşet Tarhan, "Virüs olmasa bile her an virüsle uğraşıyormuş gibi bugün konuştuğumuz tedbirleri uygulamak durumundayız. İçerisinde yer almaya çaba sarf ettiğimiz Sağlıklı Kentler Birliğinin gereği olarak bunları yapmak durumundayız. Önümüzdeki süreçte virüsün bulaşacağı insan sayısının daha da çok artacağı aşikar. Buna karşı tedbirlerimizi artırarak şimdiden hazırlık yapmalıyız" dedi.


Virüsün yayılması ve alınacak tedbirlerle ilgili sosyal medyanın yanı sıra, billboard, afiş, broşür gibi materyallerle vatandaşlara bilgilendirme yapacaklarını da vurgulayan Tarhan, "Maalesef Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan binlerce kişinin yaşamını yitirdiği korona virüs belasıyla karşı karşıyayız. Ülkemize geç gelmesine karşı bulaşan insan sayısı katlanarak artmakta. Biz Mezitli Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Başta çocuk parklarımız olmak üzere belediyemizin ulaşabildiği her noktada temizleme ve dezenfektan çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu ve temas olması muhtemel tüm birimlerimizi kapatarak yayılmanın önüne geçemeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızı alınacak tedbirler konusunda eğitiyoruz. Hazırladığımız bilgilendirici broşürlerimizi başta pazar yerlerimiz olmak üzere insanların yoğun olduğu noktalarda dağıtarak halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tedbirlerimizin artarak devam etmesine karşın, maalesef virüste yayılmasını sürdürmektedir. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım virüse karşı savaşta asıl başarıyı siz değerli halkımızın bilinçlenmesiyle kazanabiliriz" diye konuştu.


Virüse karşı 14 kural


Kişisel ve çevre temizliğine dikkat edilir, belirlenen 14 kurala uyulduğu takdirde virüsün üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Tarhan, "Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Düşmeyen ateş, öksürük, ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Değerli Mezitlililer, alacağımız tedbirlerle en kısa sürede virüsün yayılmasının önüne geçeceğimizi ümit ediyor, hepinize sağlıklı ve umut dolu günler dilerim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Haber
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Pekin yönetiminden Trump'ın 'Çin virüsü' paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Tom Hanks Sinan Akçıl Guido Senia Recep Tayyip Erdoğan
Spor Berkay Şahin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Mezitli'de korona virüs toplantısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 13:16:58. #1.14#
title