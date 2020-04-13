Mezitli'de korona günlerinde enginar hasadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mezitli'de korona günlerinde enginar hasadı - Haberler
Mezitli, Güncel

Mezitli'de korona günlerinde enginar hasadı

Geçtiğimiz sonbaharda Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafında toprakla buluşturulan enginarların ilk hasadı yapıldı.

13.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:56
Mezitli'de korona günlerinde enginar hasadı

Geçtiğimiz sonbaharda Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafında toprakla buluşturulan enginarların ilk hasadı yapıldı. Tam kadro maskelerini takarak ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek hasada katılan kooperatif yönetimi, kendi elleriyle diktikleri enginarları ilk kez toplamanın sevinci ve heyecanını yaşadı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da ilk hasat sevincine ortak oldu. İlk olarak kooperatif üyelerine enginarın toplanması konusunda mini bir eğitim verildi. Bazı kadınların şalvarlarıyla katıldığı enginar hasadını türküler söyleyerek gerçekleştirdi. Mezitli Belediyesi çiçek serası alanında gerçekleştirilen Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının da destek verdiği hasatta bine yakın enginar toplanarak satışa sunulmak üzere hazırlandı. Kooperatifin ilk müşterisi de hasada da yardım eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan oldu. Başkan Tarhan, elleriyle topladığı enginarları satın alarak derneğe ilk katkıyı sundu. Enginar üretiminin son derce doğal bir ortamda hiçbir ilaç ve katkı maddesi kullanmadan iyi tarım uygulamaları kapsamında yapıldığına dikkat çeken Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, "Bugün karanlığın içerisinden umudun doğuşunun örneklerinden birisini yaşıyoruz. Bir taraftan kaygı ve endişemiz devam ederken diğer tarafta da hayatın kendini üretmesinin bir örneğini görüyoruz. Kooperatifimizin yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin daha da yoğunlaşarak sürmesini amaçlıyoruz. Korona insanlarımıza iki şey gösterdi. Birincisi dayanışma insanlığı kurtaracaktır. Bunun en güzel örneği de kooperatifimizin yaptığı çalışmalardır. İkincisi de tarım ve gıda dünyada çok önemli hale geldi. Biz bu iki şeyi kooperatifimizin çatısı altında devam ettiriyoruz. Şimdi de sırada mısır var. Çok kısa süre içerisinde karşınıza çok daha özel projelerle çıkacağız. Bu konuda her zaman yanımızda olan ve bizleri yüreklendiren Başkanımız Neşet Tarhan başta olmak üzere tüm Mezitli Belediyesi ekibine ve kooperatif üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Dünya korona virüsüyle uğraşırken güzel şeylerinde yaşandığına dikkat çeken Başkan Tarhan ise "Yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçen Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi enginar salep gibi üretim değeri yüksek ürünlerin ekimini yapmıştı. Bugün ilk enginarlarımızı hasat ederek satışa hazır hale getirdik. Tarlamızdaki enginarların ilk bölümünü topladık, büyüyüp hazır hale gelince kalan bölümünü de toplayarak hazır hale getiriyoruz. Kadın Üretim Kooperatifimiz, enginar ve salebin yanında şimdi de mısır üretimine başlayacak. Belediye olarak kendilerine sadece yer ve moral desteği sağlıyoruz. Tüm üretim emek ve çalışma kadınlarımızın elinden çıkıyor. Dünyamızı yine kadınlarımız güzelleştiriyor. Kadınlarımızın hevesini ve çalışma azmini görünce kooperatifimizin Türkiye'de ki en başarılı kooperatif olacağına sonuna kadar inanıyorum. Yaşamakta olduğumuz salgına karşı da en güzel savunma biçimi sağlıklı ve doğal beslenmekten geçiyor. Bu salgından korunmak için enginar tüketmek son derece önemli. Bu tür üretimlerde bulunarak insanların sağlığına katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararıyla ilgili ilk açıklama: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararıyla ilgili ilk açıklama: Gösterdiği hassasiyeti takdirle...
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto...
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Cemal Can Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Lionel Messi Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Mezitli'de korona günlerinde enginar hasadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 18:58:03. #1.14#
title