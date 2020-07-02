Mezitli'de "Kent İçi Tarım" uygulaması devam ediyor Mersin'in Mezitli ilçesinde, "Kent İçi Tarım" uygulaması kapsamında sebze ve biberiye ekildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, "Kent İçi Tarım" uygulaması kapsamında sebze ve biberiye ekildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait Su Parkı'nın yanında yapılan etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Ülgen, Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hülya Bakan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, vatandaşların üretime yönelmesini, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA