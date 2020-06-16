Mezitli'de "Kent İçi Tarım" uygulaması devam ediyor
Mersin'in Mezitli ilçesinde "Kent İçi Tarım" uygulaması kapsamında ekilen mısırlar büyümeye başladı.
16.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:26
Mersin'in Mezitli ilçesinde "Kent İçi Tarım" uygulaması kapsamında ekilen mısırlar büyümeye başladı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklama göre, Solinova Üretici Kadın Kooperatifinin iş birliğiyle düzenlenen çalışmada başarıya ulaşıldı.
İlçe merkezindeki bir arsaya ekilen mısırlar büyümeye başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, uygulamayı ilçenin farklı alanlarına da yaymayı planladıklarını belirtti.
Kaynak: AA