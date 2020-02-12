Mezitli'de kadınlara mutlu bir aile için iletişim eğitimi verildi

12.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:13

Mezitli Belediyesi'nin, Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlediği Ev Kadınları Eğitimi Projesi'nin (EV-KA) 3. haftasında, aile içi eğitim konusunda bilgilendirme yapıldı.



Mezitli Kadın Üretici Pazarı kadınlarının yanı sıra Mersin Rotary Kulübü üyelerinin de katıldığı seminerde, Dr. Obengül Ejder tarafından, 'Aile içi iletişim' konusunda önemli bilgiler verildi.



Ejder, Mezitli Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen seminerde, anne çocuk ilişkisi, aile içerisinde kadının yeri, daha mutlu bir aile nasıl sağlanır gibi konularda uygulamalı olarak bilgiler aktardı. Zaman zaman kadınlara sorular sorarak doğru ve yanlış bilinenler konusunda da açıklamalarda bulunan Ejder, Mezitlili kadınların özgüveninin yüksek olmasına dikkat çekti. Seminerin ardından Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, katkılarından dolayı Obengül Ejder'e teşekkür plaketi sundu.



Toplumun gelişmesinin ana aktörünün kadınlar olduğunu belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi'nin kadınların içerisinde bulunduğu her projede yer aldığının altını çizdi. EV-KA projesi kapsamında Mersin Rotary Kulübü'nün iş birliği ile önemli bir birlikteliğe imza atıklarını söyleyen Tarhan, "Kadınlarımızın üç haftadır aralıksız devam eden eğitimlere büyük bir ilgi göstermesi, ne denli doğru bir proje olduğunu da ortaya koyuyor. EV-KA projesi kapsamında kadınlara çok çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğümüz projelerde çok başarılı işler ortaya çıkıyor. Biz kadınlarımızın bu desteklerle yarınlarda çok önemli yerlerde olacağından eminiz. Ayakları sağlam yere basan projede emeği olan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.



Proje kapsamında önümüzdeki hafta Dr. Nihal Çınar Özcan, 'Erken tanı hayat kurtarır', uzman psikolog Yaşam Yanardağ Çelik de 'Çocuklara mahremiyet eğitimi' konusunda bilgilendirme yapacak. - MERSİN

Kaynak: İHA