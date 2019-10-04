Mezitli'de kadınlar enginar üretimine başladı

04.10.2019 11:24

Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen Mezitli Kadın Üretici Pazarı Kooperatifi üyesi kadınlar, Mezitli Belediyesi Fidan Üretim Serasında enginar üretimine başladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da kadınlarla birlikte enginar fidesi dikti.



Mezitli Kadın Üretici Pazarı Kooperatifi, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Akademisyen, iş insanı, işçi ve çalışanlardan oluşan bir grup kadın, Mezitli Belediyesi Fidan Üretim Serasında bir araya gelerek, enginar fidelerini toprakla buluşturdu. Enginar üretiminde verimli sonuçlar elde edildiği takdirde ilçede yaşayan kadınlara enginar üretimi konusunda eğitimler verilecek.



Kadınlar, Fidan Üretim Serasında kendilerine tahsis edilen boş tarlada ekimlerini gerçekleştirirken, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da kadınlara destek vererek enginar fidesi dikti.



Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, enginar ekimini olabildiğince yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Mezitli Kadın Kooperatifi girişimi olarak enginar tohumlarını toprakla buluşturduk. Uzun bir süredir bu projemizin düşünsel hazırlığını yapıyorduk ve şimdide Başkanımız Neşet Tarhan'ın katılımıyla fiiliyata geçtik. Bugün burada başlattığımız enginar üretimimizi başka yerlerde de yaygınlaştıracağız. Bu anlamda bize destek olan başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi kooperatifleşme fikrine çok yakın. Çalışmalarımıza olabildiğince katılarak, desteklerini esirgemedi" dedi.



Başkan Tarhan ise kooperatifleşmenin ana unsurunun gönüllü bir şekilde kendi haklarına sahip çıkmak ve üretimlerini daha iyi değerlendirmek olduğunu dile getirerek, "Kadınlar bugün burada çok önemli bir çalışma yürütüyorlar. Bu çalışmalar neticesinde üretimin önemini yaygınlaştırmak adına doğru adımlar atılmış oldu. Bu tarlada başlayan enginar üretimi yeterli verim sağlarsa kırsal bölgelerimizde yaşayan kadınlarımıza enginar üretiminin nasıl yapılacağı konusunda eğitimler vereceğiz. Mezitli'de yaşayan kadınlarımızın enginar üretimine katkı sağlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA