Mezitli'de İş Yeri Açan Esnaf, Bisikletine Kavuştu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, geçen Mayıs ayı boyunca ilçede iş yeri açan esnafa verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, düzenlenen kampanya çerçevesinde bisiklet almaya hak kazanan esnafa bisikletlerini teslim etti.



Mezitli Belediyesi'nin kentte bisiklet kullanımını artırmak amacıyla Mayıs ayı boyunca iş yeri açan esnafa bisiklet hediye etme kampanyasında bisikletler dağıtıldı. 45 esnafın yararlandığı kampanyada esnaf, bisikletlerini Down Kafe'de düzenlenen törende, Başkan Tarhan'dan teslim aldı.



Kampanya ile ilgili bilgi veren Tarhan, ilçede kısa sürede yaklaşık 16 kilometrelik bisiklet yolu oluşturduklarını belirterek, bu çalışmalar dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine bin 350 bisiklet gönderdiğini söyledi. Bu bisikletleri düzenlenen kampanyalarla vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Tarhan, "Bisikletleri vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza dağıtarak, bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçladık. Daha önce yaptığımız pek çok projeyle birlikte çalıştığımız esnaf arkadaşlarımıza jest ve teşvik olsun diye bu bisikletlerden vereceğimizi ifade etmiştik. 1-31 Mayıs tarihleri arasında, günümüzün zor koşullarında işletme açma cesareti gösteren 45 esnafımız yeni ruhsat almak için başvuru yaptı ve bisikletlerini aldılar" dedi.



Mezitli'nin coğrafi yapısı ve iklimiyle yılın her günü bisiklet kullanımına elverişli olduğunu vurgulayan Tarhan, "Batıdaki gelişmiş ülkelerde insanların arabası varken, 7'den 70'e herkes bisiklet kullanmakta. Biz Mezitli'de bulunan her yurttaşımızın bisiklet kullanmasını istiyoruz. Bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz. İlk etapta 1,5 kilometre ile başlattığımız bisiklet yolları yapımını Viranşehir'den Tece'ye kadar sahil bandında yaptığımız yeni yollarla 16 kilometreye çıkardık. Bu, vatandaşlarımızın mükemmel bir ortamda bisiklet sürmelerini ve sahilde bulunan sitelerinde denize bakan yamaçlarında düzenleme yapmalarını sağladı" ifadelerini kullandı. - MERSİN